Schwerpunkt Luxemburg: Das LW-Wissensquiz für Juni

Laurent SCHÜSSLER Welche Nachrichten haben Sie im Juni besonders geprägt? Was ist in Erinnerung geblieben? Testen Sie Ihr Wissen über die Luxemburger Aktualität bei unserem monatlichen Online-Quiz.

Mandy Minella, die UEL oder eine Nationalgalerie - die Fragen in unserem monatlichen Quiz sind so zahlreich und so vielfältig wie die Interessengebiete unserer Leser. 15 Fragen zur Luxemburger Aktualität werden Ihnen gestellt. Wie aufmerksam haben Sie die Nachrichten der vergangenen vier Wochen verfolgt? Hier werden Sie es erfahren.