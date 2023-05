Schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Till Lindemann

Eine Irin klagt den Rammstein-Frontmann an, sie mit Drogen und Alkohol gefügig gemacht und dann missbraucht zu haben. Die Band dementiert.

Eine Irin klagt den Rammstein-Frontmann an, sie mit Drogen und Alkohol gefügig gemacht und dann missbraucht zu haben. Die Band dementiert.

(mar) - Till Lindemann, der Sänger der deutschen Band Rammstein, sieht sich zurzeit mit Vorwürfen wegen sexuellem und psychischem Missbrauch bei der Auftaktshow der momentanen Tour konfrontiert. Eine junge Irin behauptet auf Twitter und Instagram, sie habe mit dem 60-Jährigen vor und nach dem Konzert in Vilnius, Litauen gefeiert. Ihren Angaben zufolge sei sie dabei, wahrscheinlich über die angebotenen Getränke, unter Drogen gesetzt und anschließend von Lindemann missbraucht worden.

Als Beweis kursieren derzeit Fotos auf Instagram, die eine heftige Prellung beziehungsweise einen großen Bluterguss und weitere blaue Flecken am Körper der Irin zeigen. Diese Verletzung soll der Sänger ihr zugefügt haben, dessen Texte des Öfteren von Gewaltfantasien gegen Frauen erzählen.

In der Nacht zu Pfingstmontag haben Rammstein auf ihrem offiziellen Twitter-Account Stellung zu den Anschuldigungen genommen. Darin geht die Band auf den Vorwurf ein, Till Lindemann sei nach oder während dem Konzert in Vilnius übergriffig geworden. In dem Zitat heißt es: „Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat.“ Außerdem wird darauf verwiesen, dass dem Management keine „behördlichen Ermittlungen“ bekannt seien.

Im Internet hat das vermeintliche Opfer in den sozialen Medien mittlerweile weitere Aussagen und Fotos, die den Übergriff bezeugen sollen, veröffentlicht, einige andere Frauen berichten von ähnlichen Erlebnissen mit dem Rammstein-Frontmann.

Die Mädchen aus „Reihe 0“

Zum Hergang schreibt die junge Frau, dass sie von einer Rammstein-Mitarbeiterin über ein Auswahlverfahren im Vorfeld (die Rede ist von einer Whatsapp-Gruppe und „Bewerbungsvideos“) dazu eingeladen worden sei, das Konzert in einem separaten Bereich nahe der Bühne, der sogenannten „Row Zero“ verfolgen zu können. Zu dieser Einladung habe auch gehört, bei Partys hinter der Bühne, vor und nach der Show anwesend zu sein. Auf diesen Partys sei viel Alkohol im Spiel gewesen, vor dem Konzert habe sie mit Lindemann Tequila getrunken.

Während einer Konzertpause habe ein weiterer Mitarbeiter sie in einen separaten Bereich unter der Bühne geführt, wo Till Lindemann auf sie gewartet habe. Als sie Sex mit ihm strikt ablehnte, habe er sehr unwirsch reagiert. Danach habe sie Erinnerungslücken, so die Frau auf Instagram. Am nächsten Morgen sei sie mit den Blutergüssen aufgewacht.

