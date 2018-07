Startschuss für die „Luxembourg Balloon Trophy“ in Mersch: Am frühen Donnerstagmorgen erhoben sich die ersten Ballons in den Luxemburger Himmel.

Schwebende Kunstwerke

Startschuss für die „Luxembourg Balloon Trophy“ in Mersch: Am frühen Donnerstagmorgen erhoben sich die ersten Ballons in den Luxemburger Himmel.

(LW) - Strahlender Sonnenschein und kein Unwetter in Sicht, dazu ein leichter Wind und angenehme Außentemperaturen von unter 20 Grad Celcius: Die Wetterbedingungen für den ersten Wettkampftag der „Luxembourg Balloon Trophy“ waren am Donnerstagmorgen optimal. Der internationale Heißluftballonwettbewerb, der mit einer Eröffnungszeremonie am Mittwochabend startete, wird noch bis zum Sonntag zahlreiche Zuschauer nach Mersch locken.

Wie bereits am Donnerstag finden auch am Freitag jeweils von 6.30 Uhr bis 9 Uhr und 19 Uhr bis 21 Uhr Wettkampfflüge statt, am Samstag und Sonntag lockt dann ab

14 Uhr beziehungsweise 13 Uhr ein buntes Programm in den Gemeindepark. Höhepunkt des Events ist der „Nightglow“ am Samstag ab 22.30 Uhr, wenn nicht nur die beleuchteten Ballons, sondern auch ein Feuerwerk den Abendhimmel erleuchten werden.



www.lbt.lu