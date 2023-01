Forschende haben herausgefunden, dass die Bürger des Landes zwar viel Sport treiben, aber nicht aktiv genug sind. Dies stellt eine Bedrohung für die Gesundheit dar.

Neue Studie

Schule, Büro, Homeoffice – Luxemburger verbringen zu viel Zeit im Sitzen

Sebastian WEISBRODT Forschende haben herausgefunden, dass die Bürger des Landes zwar viel Sport treiben, aber nicht aktiv genug sind. Dies stellt eine Bedrohung für die Gesundheit dar.

Der Alltag vieler Menschen wird immer bequemer. Es wird vermehrt in den eigenen vier Wänden gearbeitet und der Einkauf kann problemlos geliefert werden. Das verstärkt die Gefahr, zum Bewegungsmuffel zu werden. Dabei ist ausreichende Bewegung nachweislich gesund und hilft sogenannten Zivilisationskrankheiten wie Rückenschmerzen, Diabetes Typ2 und Fettleibigkeit sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen, mit denen alle entwickelten Länder, einschließlich Luxemburg, zu kämpfen haben. Auch Stress und psychische Verstimmungen können bei Bewegungsmangel leichter entstehen.



Im Jahr 2021 hat Luxemburg offiziell die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für körperliche Aktivität bei Erwachsenen übernommen, die 150 bis 300 Minuten moderate und 75 bis 150 Minuten intensive körperliche Betätigung pro Woche vorsehen.



Die Forschungsgruppe für körperliche Aktivität, Sport und Gesundheit am Luxembourg Institute of Health (LIH) hat nun diesbezüglich eine Studie durchgeführt. Dr. Laurent Malisoux und sein Team wollten dabei nicht nur herausfinden, wie gut die Gewohnheiten im Land den WHO-Richtlinien entsprechen, sondern auch, wie viel Zeit die Luxemburgerinnen und Luxemburger durchschnittlich im Sitzen verbringen.

Aktive Phasen sind zu kurz

Was bereits frühere Studien zutage gefördert hatten, konnten die Forschenden inzwischen erneut bestätigen: Luxemburg ist eines der „aktivsten Länder“ der Europäischen Union. Mehr als 98 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner halten die Leitlinien der WHO ein, was Luxemburg zusammen mit Finnland und Deutschland einen Spitzenplatz im EU-Vergleich beschert. Allerdings zeigen die Daten der Studie auch, dass die Luxemburger im Durchschnitt mehr als zwölf Stunden pro Tag im Sitzen verbringen.

Wie passt das zusammen? „Diese scheinbar paradoxen Zahlen werden deutlich, wenn man sich die Dauer der aktiven Zeit ansieht“ heißt es in der Mitteilung des LIH. Den Forschenden zufolge hält sich nur noch ein Viertel der Luxemburger an die WHO-Vorgaben, wenn man lediglich Einheiten körperlicher Betätigung betrachtet, die länger als zehn Minuten andauern.

Darüber hinaus geht aus der Studie hervor, dass hierzulande mehr als ein Viertel der gesamten sitzenden Tätigkeit in Zeitspannen von mehr als einer Stunde stattfindet, während es in anderen EU-Ländern nur sechs bis zehn Prozent sind. Das LIH führt dies darauf zurück, dass in Luxemburg mehr als zwei Drittel der Arbeitsplätze sitzend ausgeübt werden.

Wer im Beruf viel sitzt, sollte nach Ansicht der Wissenschaftler seine Tätigkeit immer wieder mit Phasen geringer körperlicher Aktivität auflockern. Dies gelte insbesondere für Personen, die älter als 50 sind. „Es gibt Hinweise darauf, dass dies dazu beiträgt, das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verringern“, erklärt Dr. Paul Collings, Hauptautor der Studie.

Raucher sind eher zu körperlicher Betätigung bereit – eine Reaktion auf die gesundheitliche Bedrohung. Dr. Paul Collings, Hauptautor der Studie

Was die Unterschiede zwischen den Geschlechtern betrifft, so zeigten die Ergebnisse, dass Frauen sich mehr bei niedriger Intensität bewegen, während Männer eher sesshaft sind, dafür aber mehr bei hoher Intensität aktiv sind. Erwartungsgemäß nehme die körperliche Ertüchtigung auch mit zunehmendem Alter ab.

Etwas überraschend sei, dass sich ehemalige Raucher mehr bewegen als Personen, die nie geraucht haben. „Die meisten Raucher hören aus medizinischen Gründen auf. Das bedeutet, dass sie im Rahmen der klinischen Behandlung von Krankheiten eher zu körperlicher Betätigung bereit sind, oder dass sie als Reaktion auf eine gesundheitliche Bedrohung begonnen haben, einen gesünderen Lebensstil zu bevorzugen“, so Paul Collings.

Für die Studie wertete die Forschungsgruppe des LIH Daten von rund 1.100 Erwachsenen aus. Die Teilnehmer trugen eine Woche lang Bewegungssensoren an Handgelenk und beantworteten Fragen zu ihrem Lebensstil.

