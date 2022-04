Der Europaabgeordnete war am Tag des „Charity Run“ ins Athénée gekommen, um mit den Schülern über die Situation in der Ukraine zu sprechen.

Panorama 8

„Charity Run“

Schüler des Athénée diskutieren mit Charles Goerens

(Sch) - Der „Charity Run“, den das Athénée über seine NGO „ Athénée – Action humanitaire“ verantaltet, ist mittlerweile gute Tradition. Bereits zum neunten Mal haben an diesem Freitag Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern die Laufschuhe geschnürt, um für den guten Zweck zu sammeln.

Dabei sucht sich jede Läuferin beziehungsweise jeder Läufer einen Sponsor, der eine gewisse Summe pro fünf gelaufene Minuten spendet. Normalerweise fließt der Erlös des Laufes in Entwicklungs-, Bildungs- oder Umweltprojekte in Südafrika, Kap Verde oder Griechenland. Angesichts der aktuellen Lage in der Ukraine hat die Schulgemeinschaft dieses Mal allerdings auch für die Menschen gesammelt, die dort vom Krieg betroffen sind.

In diesem Zusammenhang enstand auf Anregung zweier Schüler des Athénée - Emile Schummer und Aiona Gambucci - neben dem „Charity Run“ eine besondere Diskussionrunde. Im Festsaal der Schule kamen die Schülerinnen und Schüler der höheren Klassen mit Vertretern der „LUkraine asbl“ und mit dem Europaabgeordneten Charles Goerens ins Gespräch über die Situation des osteuropäischen Landes.

