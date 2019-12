Schuhsensoren des luxemburgischen Unternehmens IEE sollen dem diabetischen Fuß entgegenwirken.

Schritt für Schritt zu mehr Gesundheit

Es ist nicht mehr als eine dünne Plastikfolie mit schwarzen Punkten – zumindest für das ungeübte Auge eines Laien: Der luxemburgische Sensorenhersteller IEE (International Electronics & Engineering) möchte dieses Produkt jedoch zukünftig einsetzen, um Diabetikern zu helfen.

IEE ist im Großherzogtum eigentlich eher für seine Arbeit in der Automobilbranche bekannt. Die Sensoren, die das Unternehmen produziert, werden beispielsweise für Anschnallwarnsysteme verwendet. Weniger bekannt ist allerdings, dass die Firma auch in anderen Bereichen tätig ist – so etwa im Gesundheitssektor, aus dem auch das neueste Projekt stammt: Diabetikerschuhe mit Sensoren.

Die Sensoren sollen dabei helfen, ein Gangprofil zu erstellen. Foto: Guy Jallay

Vor allem Menschen mit Diabetes sind häufig von einer sogenannten Neuropathie – einer Schädigung der Nerven – betroffen. Das kann die Grundlage für die Entwicklung des diabetischen Fuß-Syndroms sein. Dabei verliert der Betroffene das Gefühl im Fuß, es entwickeln sich Druckstellen und schlecht heilende Wunden; im schlimmsten Fall kommt es zu einer Amputation. Dem soll der Sensor-Schuh vorbeugen, wie Tobias Meyer, Systemingenieur bei IEE, erklärt. „Die Sohlen sind erst einmal dazu gedacht, dass jemand, der Diabetes hat, dem es aber noch gut geht, seinen Laufstil überwachen kann.“ Via Handy übermittelt der Schuh die Daten in eine Cloud, in der Algorithmen das Gangprofil errechnen. „Wenn dieses sich mit der Zeit ändert, kann das ein Indikator für eine sich entwickelnde Neuropathie sein“, so Meyer.

Entstanden aus einer Kooperation mit Nike

Die Funktionsweise ist relativ simpel. Jeder der schwarzen Sensoren funktioniert wie ein Schalter. Normalerweise besteht keine Verbindung zwischen der oberen und der unteren Fläche. Wird eine Stelle belastet, kommen die Flächen in Kontakt miteinander und werden wie ein Schalter geschlossen. Daraus lässt sich ein Gangprofil erstellen und evaluieren, ob der Druck hoch oder niedrig ist.

Tobias Meyer ist Systemingenieur bei IEE und hat die Sensoren mit entwickelt. Foto: Guy Jallay

IEE arbeitet bereits seit mehreren Jahren an Schuhsensoren. Die ursprüngliche Idee geht auf eine Kooperation mit dem amerikanischen Sportartikelhersteller Nike zurück. Damals hatte IEE den Auftrag, Sensoren für Basketballschuhe zu entwickeln. Laut Meyer könne man sich durchaus vorstellen, dass die Schuhsensoren auch bei anderen Erkrankungen zum Einsatz kommen könnten. „Nach Hüft-Operationen und der anschließenden Rehabilitationsphase könnte der Arzt mit 100-prozentiger Sicherheit feststellen, wann der Laufstil wieder ganz normal ist. Außerdem haben wir auch Projekte im Bereich von neurologischen und Muskelerkrankungen und wollen im nächsten Jahr gemeinsam mit der Universität eine Studie zu Parkinson starten“, erklärt der Ingenieur.

Die Sohlen sind nicht das erste Gesundheitsprojekt des luxemburgischen Unternehmens. Der österreichische Konzern „Saphenus“ etwa hat die IEE-Sensoren für eine Prothese verwendet. „Damit haben sie eine fühlende Prothese entwickelt, die über den Sensor den Reiz des Auftretens ans Gehirn weiterleitet.“

Alles, woran Außenstehende erkennen könnten, dass man ,anders‘ ist, wird abgelehnt. Tobias Meyer, Systemingenieur bei IEE

Sie besteht aus einer Art Socke mit Sensoren, im Oberteil ist ein Vibrationsgerät angebracht, das an die restlichen Nerven angebunden wird. Tritt der Fuß auf, werden die Restnerven stimuliert, sodass ein Impuls ans Gehirn geleitet wird. Auf diese Weise umgehe man den Phantomschmerz, den viele Betroffene spüren. Ein weiterer Effekt: Menschen mit Prothesen hätten häufig ein schlechtes Gehgefühl, da sie nicht genau wissen, wann die Prothese auf den Boden trifft. Dies werde durch die Sensoren verbessert.

Produktstart für Ende 2020 geplant

Während die Prothesen bereits auf dem Markt erhältlich sind, wird es noch etwas dauern, bis Diabetiker die Schuhe erwerben können. Der Produktstart ist für Ende 2020 in Deutschland geplant, da IEE mit einem Hersteller aus dem Nachbarland zusammenarbeitet.

Den Vorteil gegenüber bereits existierenden Diabetikerschuhen sieht Meyer neben den Sensoren auch im Aussehen. Was bisher erhältlich ist, sei oft nicht besonders schön. „Die Leute ziehen das nicht an. Alles, woran Außenstehende erkennen könnten, dass man ,anders‘ ist, wird abgelehnt. Wenn sich Hochleistungssportler Elektronik an den Schuh machen, dann ist das ein Fashionstatement. Wenn ich aber eine Krankheit habe, will ich nicht, dass da was leuchtet oder Leute von weitem sehen, dass es ein medizinischer Schuh ist.“ Daher sei die Idee gewesen, einen normal aussehenden Schuh zu produzieren, der bequem ist, den Betroffenen hilft, die Krankheit unter Kontrolle zu halten und ihnen Sicherheit gibt.

Voraussichtlich über 300 Euro müssen Diabetiker investieren, wenn sie später einen solchen Schuh haben möchten. Die entsprechende Sensorik dazu wird komplett in Luxemburg entwickelt und produziert.