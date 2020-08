Hier ist Spaß garantiert: RTL zeigt mit „I Can See Your Voice“ eine kuriose Musikshow, in der die Kandidaten nicht zu hören sind.

Panorama 2 1

Schräger Trend aus Südkorea

Hier ist Spaß garantiert: RTL zeigt mit „I Can See Your Voice“ eine kuriose Musikshow, in der die Kandidaten nicht zu hören sind.

Von Cornelia Wystrichowski

Mit der Show „The Masked Singer“, in der verkleidete Prominente zum Mikrofon greifen, hat ProSieben einen echten Hit gelandet. Jetzt zieht Konkurrent RTL nach, mit der schrägen Musikshow „I Can See Your Voice“, einer Idee, die ebenfalls aus Südkorea stammt.

Am 18. und 19. August – jeweils um 20.15 Uhr – testet der Privatsender in zwei Ausgaben, ob das musikalische Comedyquiz das Zeug zum Quotenerfolg hat. Die Kandidaten tun in mehreren Spielrunden so, als könnten sie singen, sind dabei aber nicht zu hören – die prominenten Juroren müssen lediglich anhand der Performance erraten, wer wirklich ein Künstler ist und wer nicht.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

2 Vanessa Mai und ihr Superfan Picco sind die eigentlichen Juroren in einer der Ausgaben. Foto: TVNow

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Vanessa Mai und ihr Superfan Picco sind die eigentlichen Juroren in einer der Ausgaben. Foto: TVNow Moderator ist Daniel Hartwich. Foto: TVNow

Im Vorfeld hatte RTL nach zwei Arten von Teilnehmern gesucht: einerseits echte Musiker, andererseits Leute ohne Gesangstalent, die das Zeug zum Hochstapler haben. Vier Spielrunden gibt es, eine der Aufgaben besteht darin, einen als Playback eingespielten Song tonlos und lippensynchron zu begleiten. In jeder Runde fliegt ein Kandidat aus dem Rennen, den die Experten im Studio für einen Schwindler halten – er oder sie muss dann zeigen, ob die Stimme zum Superstar taugt.

Prominente Experten und Juroren

Durch die Show führt Daniel Hartwich, der bei RTL unter anderem „Let’s Dance“ moderiert. Als Experten treten unter anderem Laufstegtrainer Jorge Gonzalez, Comedian Thomas Hermanns, Koch Tim Mälzer und Moderatorin Judith Rakers in Aktion. Die eigentlichen Juroren sind jedoch prominente Musiker (in den ersten Folgen Sasha und Vanessa Mai) sowie ein „Superfan“, der 10.000 Euro gewinnen kann.

Kurioses Detail am Rande: Stefan Raab hat sich für ProSieben eine ähnliche Show ausgedacht. In „FameMaker“, das demnächst aufgezeichnet wird, singen die Kandidaten unter einer schalldichten Kuppel. Ein Promiteam muss anhand der Performance erraten, wer wirklich eine gute Stimme hat.

Nun auch bei„DSDS“: Das Phänomen Michael Wendler Liebling der Boulevardpresse, oft angefeindet in sozialen Netzwerken, aber irgendwie doch auf der Erfolgsstraße: Der Sänger Michael Wendler erscheint bald noch häufiger auf der Mattscheibe. Warum eigentlich?

„I Can See Your Voice“ basiert auf einer bereits 2015 in Südkorea gestarteten TV-Sendung, die inzwischen von Sendern in mehreren Ländern adaptiert wurde. Unterhaltung aus dem asiatischen Land ist derzeit enorm gefragt, angefangen bei Netflix-Serien und Filmen wie dem Oscar-Abräumer „Parasite“ bis hin zu K-Pop.

ProSieben legt im Herbst mit einer dritten Staffel von „The Masked Singer“ nach, einem Konzept, das ebenfalls aus Asien importiert wurde. Die Rechte hatte der Münchner Sender dem Konkurrenten RTL nach einem harten Bieterwettstreit vor der Nase weggeschnappt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.