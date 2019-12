Mit mehr als 100 km/h ist in der Nacht auf Freitag ein Mann mit einem Geländewagen in Florida in ein Flughanengebäude gerast. Überwachungskameras zeichneten den Vorfall auf.

Schockierende Aufnahmen: Pickup rast in Flughafenterminal

Teddy JAANS

Glasscheiben bersten, Trümmer fliegen durch die Luft, Angestellte gehen hinter ihren Schaltern in Deckung, die Bilder der Überwachungskameras aus dem Flughafen von Sarasota-Bradenton wären einer Action-Serie würdig. Doch sie sind bittere Realität.

Hintergrund ist, dass ein der Polizei wegen illegalem Waffenbesitz, Fluchtvergehen und Marihuanabesitz bekannter 40-jähriger Mann während der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus bislang noch unbekannter Ursache mit seinem Pickup mit über 100 km/h in das Gebäude gerast ist.

Er wurde bei dem Zwischenfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wieso er die Tat beging, ist nicht überliefert. Im Gebäude wurde wie durch ein Wunder niemand verwundet. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf knapp 250.000 Euro. Der Flughafenbetrieb konnte am Freitag normal laufen.