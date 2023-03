Der jährliche Informationstag der Uni für Schülerinnen und Schüler, Studienbewerber und alle anderen interessierten Bürger findet dieses Jahr am 18. März statt.

Tag der offenen Tür

Schnuppertag an der Universität Luxemburg

(swe) – Welches Fach passt zu mir? Woran wird an der Universität geforscht? Und wie sieht die Unterbringung in den Studentenwohnheimen aus? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es am morgigen Samstag, dem 18. März, am Tag der offenen Tür der Universität Luxemburg. Der jährliche Informationstag für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer, Studienbewerber und alle anderen interessierten Bürger findet von 9.30 Uhr bis 16 Uhr statt.



Das Programm der diesjährigen Auflage gibt den Besuchern Gelegenheit, sich ausführlich über das Studienangebot und die Einschreibebedingungen zu informieren sowie den Campus und die Clubs der Studierenden zu entdecken.



Herzstück des Programms sind die Kurzpräsentationen von rund 20 Bachelor- und Masterstudiengängen sowie 16 Weiterbildungen, darunter auch die in diesem Herbst neu startenden Studiengänge „Master in Mathematics“, „Erasmus Mundus Joint Master in Cybersecurity“, „Master in High-Performance Computing“, „Master en Droit des fonds d'investissement“ sowie „Bachelor en Formation Pédagogique“ und „Bachelor en Sciences Infirmières - Spécialités“



Professoren, Dozenten, Studierende und Studierendenvereinigungen stehen im Anschluss an die Präsentationen sowie an zahlreichen Infoständen für persönliche Gespräche und Beratungen zur Verfügung.

Führungen über den Campus Belval, durch das Luxembourg Learning Centre, das Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB), die Räumlichkeiten des Medizinstudiums und die neue „Halle d'essais des ingénieurs“ runden das Programm ab.





