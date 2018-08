Die Bewohner einiger kleiner Dörfer in Spanien wollen mithilfe eines Schlagers Ganoven den Garaus machen.

Schnulzen gegen Einbrecher

Die Bewohner einiger kleiner Dörfer in Spanien wollen mithilfe eines Schlagers Ganoven den Garaus machen.

(dpa) - Im Schutz der Dunkelheit schleicht ein Bösewicht durch die leeren Straßen des Dörfchens La Puebla de Valverde. Plötzlich erschallt aus Lautsprechern ein Schlager, den in Spanien jedes Kind mitträllern kann, „Mi carro“ von Manolo Escobar. Die Folge: Die Bürger wissen um die Gefahr und schließen ihre Türen – und der von dem Gassenhauer überraschte Schurke sucht schleunigst das Weite.

So oder ähnlich funktioniert seit einem guten Jahrzehnt die musikalische Alarmanlage der winzigen Gemeinde östlich von Madrid. In der Ortschaft, in der in den Wintermonaten gerade einmal 300, zumeist ältere Menschen, leben sind nicht immer genügend Polizeibeamte verfügbar, um die Sicherheit zu gewährleisten. „Es handelt sich um eine Form des Alarms, die keine Angst auslöst, aber dennoch Diebstähle verhindert“, erklärt Bürgermeisterin María Ángeles Izquierdo. Drei bis vier Mal im Jahr erklingt der Evergreen durchschnittlich. Immer dann, wenn ein Bürger etwas Auffälliges oder Verdächtiges beobachtet hat und es der Stadtverwaltung meldet. Schnell wird dann die Escobar-CD eingeschoben. Das Prozedere sei mittlerweile in der ganzen Gegend bekannt, so dass sich kaum noch ein Ganove ins Dorf traue, sagt Izquierdo.

Manolo Escobars Autoknacker-Hit

Jetzt folgen andere Orte in der Region dem erfolgreichen Beispiel. Etwa das ebenfalls in der Provinz Teruel (Region Aragon) liegende Caminreal. Hier leben 800 Menschen, die nächste Polizeiwache ist acht Kilometer entfernt. Das Lied ist das gleiche – kein Wunder, passt der Text der Escobar-Schnulze doch wunderbar zum Thema Gauner und Banditen: „Mi carro me lo robaron, de noche cuando dormía“, zu Deutsch etwa: Sie haben mir mein Auto geklaut, nachts als ich schlief. Der Schlager war in den 1970er-Jahren ein Riesenhit in ganz Spanien. Er sei ausgewählt worden, „weil der Inhalt zur Situation passt und das Lied sehr bekannt ist“, betont Izquierdo.

Alarmzentrale: Über diese Musikanlage wird bei Diebstahlgefahr der spanischer Schlager „Mi carro“ von Manolo Escobar abgespielt. Foto: Fernando Esté/dpa

Caminreal steckt noch in der Testphase. „Wir haben hier eigentlich keine Angst. Ich schließe die Haustür nicht ab“, erzählt der Dorfbewohner Emilio Balados. „In unserem Dorf leben viele alte Menschen, die anderen leicht vertrauen. Da mussten wir etwas tun“, sagt Bürgermeister Joaquín Romero. „Den Einwohnern gefiel die Idee. Wenn sie jetzt eine Person sehen, die ihnen verdächtig vorkommt, können sie das Rathaus anrufen, und wir legen die Musik auf“, erzählt er.

Bei aller Begeisterung für den Schnulzenalarm sind sich die Menschen bewusst, dass die Maßnahme auch Besucher verunsichern kann, die nichts Böses im Schilde führen. „Das System scheint mir gut, aber ich weiß nicht, wie effektiv es letztlich sein kann“, sagt Ángel, der in Caminreal wohnt. Die Leute, die das ganze Jahr dort lebten, würden einander kennen und deshalb leicht auf ungewöhnliches Verhalten aufmerksam. „Bei denen, die nur im Sommer kommen, liegt die Sache anders“, so Ángel. Wenn nicht gerade jemand eine Wohnungstür aufbreche, sei er im Grunde zunächst einmal unverdächtig. Und wenn der Schlager trotzdem erklingt? Im besten Fall war es Fehlalarm – und eine Chance mehr, Manolo Escobars „Mi carro“ zu lauschen.