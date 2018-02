(dpa) - Mit Unmengen Schnee auf dem Dach ist in der Schweiz ein Fernbus aus Schweden unterwegs gewesen. Die Polizei stoppte ihn auf einer Autobahn bei Oensingen rund 50 Kilometer westlich von Zürich und zog den Bus zunächst aus dem Verkehr. Die Schneemassen türmten sich 40 Zentimeter hoch und wogen nach Polizeischätzung 1600 Kilogramm. „Wenn sich solche Massen lösen, kann der nachfolgende Verkehr gefährdet werden“, sagte Polizeisprecher Thomas Kummer am Montag. Der Chauffeur habe die Buße in Höhe von mehreren Hundert Franken - mehrere Hundert Euro - bereits gezahlt.

Der aufgetürmte Schnee wog gut anderthalb Tonnen, so die Polizei.

Foto: Kantonspolizei Solothurn

Die Schweizer Polizei hält im Winter gezielt Ausschau nach Bussen und Lastwagen mit solchen Schneelasten. Wer erwischt wird, werde zu einem Werkhof eskortiert und müsse dort vor der Weiterfahrt abschaufeln. Der schwedische Bus habe anschließend die Reise Richtung Zürich fortsetzen können. Der Zwischenfall passierte am Samstag.