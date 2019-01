In Bayern freuen sich die Kinder über schneefrei, in Österreich wächst derweil die Sorge vor Lawinen: Die Schnee-Situation im Alpenraum wird Experten zufolge immer dramatischer.

Schneefall in Bayern und Österreich geht weiter

(dpa) - Bis Donnerstag werde im Hochgebirge wohl ein weiterer Meter Neuschnee fallen. In tieferen Lagen seien in Österreich 30 bis 80 Zentimeter möglich, sagte am Montag in Wien ein Sprecher der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). „Die Gefahr, dass Bäume angesichts der Schneelast und des Sturms auf Straßen, Stromtrassen und Bahnlinien stürzen, steigt von Tag zu Tag.“



Garmisch-Partenkirchen: Der Winterdienst ist auf den Straßen im Einsatz.

Garmisch-Partenkirchen: Der Winterdienst ist auf den Straßen im Einsatz. Münsingen: Ein LKW liegt nach einem Unfall auf schneeglatter Fahrbahn im Schnee neben der B465 bei Münsingen auf der Schwäbischen Alb. Die Straße nach Österreich ist am Grenzübergang Mittenwald-Scharnitz auf Grund der Lawinengefahr gesperrt. Friesenried: Eine Schneefräse vom Winterdienst verfrachtet den Schnee an den Straßen auf einen Lkw. Holzkirchen: LKW-Fahrer versuchen an der Autobahn A8 ihre feststeckenden Fahrzeuge aus dem Schnee zu befreien. Traunstein: Ein Mann befreit ein Dach vom Schnee. Schongau: Autos auf dem Hof eines Autohauses sind mit Schnee bedeckt. Seebach: Am Ruhestein im Schwarzwald sind Hinweisschilder mit Schnee und Eis überzogen. Traunstein: Räumfahrzeuge befreien den Seitenstreifen der Autobahn von Schnee. Seebach: Beim Mummelsee im Schwarzwald herrscht bei winterlichem Wetter Hochbetrieb. Seebach: Beim Mummelsee im Schwarzwald klettert ein Kind auf einen Schneehügel.

Auch in Bayern gab es im Bahnverkehr Verspätungen und einzelne Zugausfälle. Die Bayerische Oberlandbahn konnte am Montag südlich von Holzkirchen wegen Schnees auf Gleisen und Weichen nicht fahren. In den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach fällt derweil bis Freitag an allen staatlichen Schulen der Unterricht aus. Das Landratsamt Miesbach rief wegen des Schnees den Katastrophenfall aus.

„Die nächste Unwetterwarnung für den Alpenrand steht bevor“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Die Meteorologen erwarten ergiebigen Schneefall vor allem im Süden Bayerns. Darüber hinaus wird er im Schwarzwald, im Erzgebirge und im Bayerischen Wald erwartet.



Die Behörden in Tirol bereiten sich auf die höchste Lawinenwarnstufe vor. Besonders betroffen ist Tirol, wo stellenweise schon jetzt drei Meter Schnee und mehr liegen. Das Land habe unterschiedliche Szenarien im Blick und treffe entsprechende Vorsorge, meinte Ministerpräsident Günther Platter. So seien mehrere Hubschrauber in Bereitschaft. Das gelte auch für spezielle Einsatzgruppen der Alpin-Soldaten, die auf die Verschütteten-Suche spezialisiert seien.

Bis zum Donnerstag werden in Tirol zwischen 50 und 120 Zentimeter Neuschnee erwartet. „Dies verschärft die Lawinensituation immens“, so der Leiter des Lawinenwarndienstes des Landes Tirol, Rudi Mair.



Behörden appellierten an Skifahrer, die gesicherten Pisten nicht zu verlassen. Generell sollte man auf unnötige Autofahrten verzichten. Auch das Betreten der Wälder sei angesichts der Gefahr umstürzender Bäume nicht ratsam. Hausbesitzer wurden aufgerufen, Dächer von der Schneelast zu befreien. Die An- und Abfahrt zu großen Skigebieten war aber trotz des Wetters mit Winterausrüstung meist gut zu bewältigen.

In Österreich wurde allerdings ein kleineres Skigebiet in den Ostalpen komplett geschlossen. Die acht Lifte am Hochkar wurden eingestellt, weil die Zufahrtsstraße wegen Lawinengefahr gesperrt wurde. Angesichts von drei Metern Schnee trösteten sich die Liftbetreiber: „Der Schnee wird auch nach Wiederöffnung der Straße noch da sein“, sagte Ines Enöckl vom Hochkar-Marketing.

Wie gefährlich auch Wanderungen mit Schneeschuhen werden können, zeigt die Suchaktion nach einem Pärchen im Alter von 23 und 28 Jahren im österreichischen Tennengau. Die Jägerin und der Jäger werden seit Samstag vermisst. „Sie wollten die Reviereinrichtungen kontrollieren und die Wildfütterung auffüllen“, sagte ein Sprecher der Bergrettung. Möglicherweise wurden sie von einer Lawine verschüttet.



40 Bergretter suchten am Montag in Niederösterreich obendrein nach zwei Tourengehern. Ein 35-jähriger Slowene starb bereits am Sonntag im Skigebiet Zauchensee, als er abseits der Skipiste in einen Meter tiefen Schnee stürzte. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Von den gewaltigen Schneemengen betroffen ist auch Sänger DJ Ötzi („Anton aus Tirol“). Der 48-Jährige musste deswegen seinen Tourstart verschieben. Das für Dienstag geplante Auftaktkonzert seiner „Gipfeltour“ auf einer Skihütte in Saalbach-Hinterglemm könne wegen der Lawinengefahr und gesperrter Zufahrtsstraßen nicht stattfinden, teilte sein Management am Montag mit. „Ich bin natürlich sehr traurig, dass ich meine Fans enttäuschen muss, aber es wäre unverantwortlich, unter diesen Umständen die Show zu machen. Sicherheit geht vor“, meinte Gerry Friedle alias DJ Ötzi.

Auch in der bisher vom Winterchaos weitgehend verschonten Schweiz dürfte die Situation schwieriger werden. Der Wetterdienst meteonews erwartet bis Ende der Woche rund einen Meter Neuschnee vor allem in der Ost- und Zentralschweiz. Südlich des Alpenhauptkamms ist der Winter dagegen eher zahm. In Südtirol galt am Montag nach Schneefällen zwar im äußersten Norden Lawinengefahr der Stufe 3 (von 5). Im Süden der Region herrschten dagegen Föhn und Sonnenschein.