Schnee in der Ewigen Stadt

Das Kolosseum in Weiß, Schneeballschlachten auf dem Petersplatz und leere Schulen: In Rom hat Schneefall das öffentliche Leben lahmgelegt.

(dpa/mij) - Die italienische Hauptstadt zeigte sich am Montagmorgen mit einer Schneedecke überzogen. Im Zentrum seien zwischen fünf und zehn Zentimeter gefallen, teilte der Wetterdienst 3bmeteo mit. Alle Schulen und Kindergärten blieben geschlossen. Die Millionen-Stadt rief ihre Bewohner auf, sich möglichst wenig fortzubewegen.



11 Skifahren im Vatikan? Zumindest am heutigen Montag kein Problem. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Skifahren im Vatikan? Zumindest am heutigen Montag kein Problem. Foto: AFP Bilder wie ein Gemälde: tapfere Touristen vor dem Kolosseum. Foto: AFP Einige freuten sich über die weiße Pracht - darunter diese drei Nonnen, die einen Spaziergang nutzten, um einige Fotos zu machen. Foto: AFP Sightseeing trotz Schnee: Viele Touristen stapften tapfer durch die weiße Stadt. Foto: AFP Nichts geht mehr auf den Straßen - wie hier in der Via dei Fori. Foto: AFP Selfie-Stopp vor dem Forum Romanum. Foto: AFP Da helfen nur noch Schirme - so das Fazit der Rom-Besucher. Foto: AFP Auch die Cafés müssen sich den Schneemassen beugen. Der Ausblick über die Stadt bleibt jedoch atemberaubend. Foto: AFP Die Ewige Stadt unter einer Schicht von Puderzucker - könnte man glauben. Foto: AFP Auch am Kapitol kämpfte man gegen den Schneefall an. Foto: AFP Kaum noch zu sehen: Der Konstantinsbogen. Foto: AFP

Die Bürger vertrieben sich die Zeit stattdessen anderweitig: Vor dem Petersdom warfen Seminaristen Schneebälle, Kinder holten Schlitten heraus, Hunde spielten auf einem weißen Circus Maximus.



Schön, aber bitterkalt

Ganz Italien ist derzeit von einer ungewöhnlichen Kältewelle erfasst. In der Apennin-Bergregion sollte es nachts bis zu minus 20 Grad kalt werden. Der Zivilschutz kam am Montag zu einer Sondersitzung zusammen. Schnee in Norditalien ist nicht ungewöhnlich, im Süden und an den Küsten schneit es dagegen nur selten.