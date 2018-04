,,Blowverbod‘‘ gilt überall in der Innenstadt und sogar am Strand von Den Haag.

Schluss mit dem öffentlichen Kiffen in Den Haag

von Helmut Hetzel



Wer in Amsterdam aus dem Zug steigt und auf dem Bahnsteig Richtung Innenstadt läuft, dem steigt schnell der süßliche Duft von Marihuana in die Nase. Der Joint ist in Amsterdam allgegenwärtig. Gekifft wird öffentlich, auf Straßen und Plätzen und natürlich in den vielen Coffeeshops, wo der berauschende Stoff verkauft wird.

Wer dagegen jetzt die niederländische Regierungsmetropole Den Haag besucht, dem bleiben süßliche Joint-Gerüche erspart. Denn Bürgermeisterin Pauline Krikke verhängte ein "Blowverbod", also ein Rauchverbot für Joints im öffentlichen Raum. Dieses gilt für die gesamte Haager Innenstadt, den Hauptbahnhof sowie für große Teile des mondänen Bad- und Kurortes Scheveningen. Selbst in den wunderschönen Stadtparks darf ab sofort kein Joint mehr konsumiert werden.

Das Verbot kam zustande, weil sich immer mehr Haager Bürger, aber auch eine wachsende Zahl von Touristen über den süßlichen Duft, den die Joints verbreiten, beklagten. Stein des Anstoßes war aber nicht nur der Geruch von Marihuana sondern auch die Lärmbelastung durch Kiffer, die, wenn high, oft unangenehm durch Johlen, Singen oder Musizieren auffielen.

Die Anti-Joint-Verordnung von Bürgermeisterin Pauline Krikke erhielt aber nicht nur Beifall. "Das ist oberlehrerhaft und passt nicht zum liberalen Den Haag", empörte sich Arjen Kapteijns, Fraktionsvorsitzender der Grünen (GL) im Haager Stadtrat. Die Sozialdemokraten (PvdA) sprechen von "Symbolpolitik.‘" Doch die Christen Union (CU) und die calvinistische SGP begrüßen das "Blowverbod": "Der Beschluss signalisiere, dass es nicht normal ist, Drogen zu nehmen. Außerdem sind viele Haager Bürger den Gestank, den der Joint verbreitet, auch wirklich sat", sagte CU/SGP-Stadtrat Pieter Grinwis.

Auch aus Kreisen der "Blower" wie die Joint-Konsumenten in den Niederlanden genannt werden, hagelt es Kritik. "Wir leben doch in den Niederlanden, das geht gar nicht", empört sich Mario, der sich in einem Coffeeshop gerade mit neuem Stoff eingedeckt hat.

Stefan, ein anderer Blower, zeigt Verständnis für das Verbot von Bürgermeisterin Krikke. "Ich würde nie auf der Straße einen Joint rauchen. Das gebietet allein schon die Höflichkeit und Rücksichtnahme gegenüber Menschen, die nicht blowen", sagte er. Mit dieser Meinung ist Stefan in der Joint-Gemeinde aber in der Minderheit.