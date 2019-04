Schlagerparty mit Tommy

Mit einer großen Jubiläumsshow und vielen musikalischen Gästen feiert das ZDF den 50. Geburtstag der legendären „Hitparade“.

von Cornelia Wystrichowski

Zum Jubiläum der Kultsendung, die ein Meilenstein der deutschen Fernsehgeschichte ist, moderiert Thomas Gottschalk an diesem Samstag (27. April) ab 20.15 Uhr eine Schlagerparty mit Stars wie Howard Carpendale, Marianne Rosenberg und Nicole – Schlagersänger, die früher in der Show ein und aus gingen.



Es wird über Schlaghosen und Koteletten und nicht zuletzt über den im vergangenen Jahr verstorbenen Dieter Thomas Heck geplaudert, der die legendäre Show am 18. Januar 1969 aus der Taufe gehoben hat.



Dieter Thomas Heck bei der Moderation der ZDF-Hitparade. Er versuchte, den deutschen Schlager wieder salonfähig zu machen. Foto: Barfknecht/dpa

Die gute alte Zeit



„Hier ist Berlin!“: Mit diesen Worten begrüßte Heck vor 50 Jahren die Zuschauer zur ersten Ausgabe der „Hitparade“, in der Roy Black „Ich denke an dich“ trällerte, Karel Gott „Weißt du wohin?“ sang und Bata Illic „Mit verbundenen Augen“ schmachtete. Diese Musik galt schon damals als unzeitgemäß, denn im 1965 gestarteten „Beat-Club“ von Radio Bremen traten derweil schon angesagte Bands wie The Who auf.



Heck verteidigte sein Konzept: „Wir leben in einem Land, wo man Deutsch spricht, warum soll man nicht auch Deutsch hören“ – der Erfolg gab ihm Recht. Die Zuschauer liebten den Schlagermix, zu den Glanzzeiten schalteten bis zu 25 Millionen Zuschauer ein.



Viktor Worms (im roten Hemd) übernahm das Ruder 1985. Foto: Chris Hoffmann/dpa

Das Mikrofon von Dieter Thomas Heck hatte ein langes Kabel, und Costa Cordalis Schweißflecken auf dem Hemd: Aus heutiger Sicht steht die „Hitparade“ für die gute alte Zeit. Dabei wird vergessen, dass die Show damals progressiv war, denn sie war bunt – das Farbfernsehen gab es erst seit zwei Jahren – und es wurde live gesendet.



Die Umsätze der Plattenindustrie schnellten nach jeder Folge in die Höhe, die Show war das ultimative Karrieresprungbrett für Schlagersänger. Das Publikum durfte aus den vorgestellten Songs den Sieger wählen, und es war kein Geheimnis, dass die Plattenfirmen auf die Abstimmung Einfluss nehmen wollten, indem sie die Fanclubs mobilisierten.



Jahrelang machten in der Kultsendung Interpreten wie Katja Ebstein, Roland Kaiser oder Peter Maffay mit ihren oft schnulzigen Liebesliedern die vorderen Plätze unter sich aus. Doch dann kam die Neue Deutsche Welle: 1983 stand die Band Trio mit dem anzüglichen „Anna – Lass mich rein, lass mich raus“ auf Platz eins und drehte den Fans der Heile-Welt-Schlager eine lange Nase.

Später verlor die Show ihren Nimbus, nach 183 Ausgaben gab Heck die Moderation der „Hitparade“ ab: 1985 übernahm Viktor Worms, 1990 folgte ihm Uwe Hübner – beide sind in der Gottschalk-Gala zu Gast. Bis 2000 schleppte das ZDF das Format mit wechselnden Konzepten durch, nach 368 Ausgaben war dann Schluss. Eine Neuauflage bei RTL2 scheiterte 2011.

Moderator Nummer drei: Uwe Hübner (Mitte) - hier neben Nicole und Roland Kaiser. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa