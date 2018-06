Am Samstagnachmittag lieferten sich Dutzende Teilnehmer eine öffentliche Kissenschlacht vor dem großherzoglichen Palast. Mit der Aktion soll mehr Aufmerksamkeit für den Kampf gegen Parkinson erzeugt werden.

Panorama 6

Schlag auf Schlag

Am Samstagnachmittag lieferten sich Dutzende Teilnehmer eine öffentliche Kissenschlacht vor dem großherzoglichen Palast. Mit der Aktion soll mehr Aufmerksamkeit für den Kampf gegen Parkinson erzeugt werden.

(nr) - Wer am Samstagnachmittag durch die Rue du Marché-aux-Herbes schlenderte, der wurde Zeuge eines ungewöhnlichen Spektakels: Dutzende Menschen hatten sich vor dem großherzoglichen Palast eingefunden, um in einer gigantischen Kissenschlacht gegeneinander anzutreten.

6 Foto: Caroline Martin

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin

Organisiert wurde die Aktion, die nun schon zum zweiten Mal stattfand, vom National Centre of Excellence in Research on Parkinson’s Disease (NCER-PD), dem Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) der Universität Luxemburg und dem Luxembourg Institute of Health (LIH). Damit wollen die Institutionen Aufmerksamkeit für den Kampf gegen Parkinson generieren. Neben dem lustigen Kissengestöber hatten die Anwesenden Gelegenheit, sich mit Wissenschaftlern über die Krankheit und den Stand der Forschung auszutauschen sowie einen Parkinson-simulierenden Anzug anzuprobieren.