Sie könnte es längst in ihrer südenglischen Heimat entspannt angehen lassen, Tee trinken und sich an den Rosen im Garten freuen. Stattdessen wirbt Naturschutzikone Jane Goodall noch immer in aller Welt für ihr Anliegen.

Schimpansenforscherin Jane Goodall wird 85

(KNA) - Schimpansen sind ihr Leben. Schon als Kind haben Jane Goodall die Menschenaffen fasziniert. Als junge Frau macht sie sich - ohne Geld und universitäre Ausbildung - auf, die Primaten in Tansania zu beobachten. Ihre Studien revolutionierten die Verhaltensforschung. Heute ist Goodall die berühmteste Primatenforscherin des 20. Jahrhunderts, eine Ikone der Umweltschutzbewegung und UN-Friedensbotschafterin. Vor 85 Jahren, am 3. April 1934, wurde die charismatische Forscherin in London geboren.

Ihr großer Traum

Ihre Kindheit und Jugend verbringt sie im südenglischen Bournemouth. Schon früh möchte sie Primatologin zu werden. 1957 reist sie erstmals nach Afrika, führt später im Gombe National Park in Tansania Verhaltensbeobachtungen an Schimpansen durch. Der Park sollte zu ihrer zweiten Heimat werden.

Jane Goodall mit einem Schimpansen im Taronga Zoo in Sydney in Australien. Foto: dpa

Ohne wissenschaftliche Vorbildung beginnt Goodall mit ihren Forschungen. Für ihre berühmteste Studie beobachtet sie dort 45 Jahre lang Schimpansen. Was sie entdeckt, ist eine wissenschaftliche Sensation: Die Affen benutzen bei der Nahrungssuche beispielsweise Zweige, um Termiten aus Löchern zu angeln. Der Gebrauch von Werkzeugen aber wurde bis dahin nur Menschen zugestanden.

In der Primatenforschung - bislang eine Männerdomäne - erntet die hübsche Britin zunächst heftige Kritik. Ihr wird Unwissenschaftlichkeit vorgeworfen, weil sie den von ihr beobachteten Tieren Namen gibt, und nicht die bislang üblichen Nummern. Dennoch lässt sie sich von den Anfeindungen nicht stören und promoviert schließlich 1965 - ohne je regulär an einer Hochschule studiert zu haben - mit einer Ausnahmegenehmigung an der Universität Cambridge. Mit ihren Verhaltensbeobachtungen trägt die Ethologin maßgeblich zu einem besseren Verständnis der nächsten Verwandten des Menschen bei. Sie ist überzeugt, "dass wir Menschen nicht die Einzigen mit Persönlichkeit sind, mit Verstand und Emotionen".

1977 gründet sie das "Institute for Wildlife Research, Education and Conservation", das inzwischen in 22 Ländern vertreten ist. Mitte der 1980er Jahre beginnt sie, sich verstärkt für den Schutz des Lebensraums der Tiere und für sanften Tourismus einzusetzen. Um nachfolgende Generationen für ihr Anliegen zu sensibilisieren, ruft sie 1991 die inzwischen in über 100 Ländern vertretene Aktion "Roots & Shoots" ins Leben. 2010 - 50 Jahre nach dem Beginn ihrer Schimpansenbeobachtungen in Tansania - kommt der Dokumentarfilm "Jane's Journey" in die Kinos.

Unzählige Titel, Würden, Ehrungen und Auszeichnungen wurden Goodall zuteil. So bekam sie 2006 für ihren Einsatz für die Großen Menschenaffen und ihren Lebensraum in Afrika die Jubiläumsmedaille der UNESCO. Zuletzt erhielt sie 2017 den Ehrenpreis beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis.

Es ist nicht nur Goodalls erstaunlicher Lebensweg, der dazu beiträgt, dass sie wie ein Popstar der Umweltbewegung gefeiert wird. Es ist auch die sanfte, aber gewinnende Art, mit der die mädchenhaft wirkende Britin die Herzen der Menschen erreicht. Noch immer ist sie unermüdlich rund um den Globus unterwegs, seit 2002 als UN-Friedensbotschafterin.

Goodall mischt sich ein, meldet sich zu Wort - etwa, als es 2012 um ein Patent auf genetisch veränderte Schimpansen geht. Die DNA der Tiere wurde verändert, damit ihr Immunsystem dem des Menschen ähnlicher sein soll, um an ihnen Medikamente zu testen - für Goodall eine "schockierende Vorstellung". Schließlich setzt sich die Britin seit vielen Jahren für die Rechte der großen Menschenaffen ein, die den Menschenrechten ähnlich sind. Denn aus ihrer Sicht verfügen diese Tiere über das ganze Spektrum menschlicher Gefühle.

Die Verhaltensforscherin Jane Goodall spricht bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Foto: dpa

Dass die intelligenteste Spezies Mensch auf der Erde so viel Unheil anrichtet, bekümmert sie. "Wir haben diesen wundervollen Planeten, den wir Tag für Tag zerstören", erklärte sie 2018 bei "Zeit online". Zugleich mache es ihr Mut, dass sie bei ihren Reisen immer wieder junge Menschen treffe, "die das Problem erkannt haben" und die Welt ein Stück besser machen möchten. Und solange es ihr möglich ist, werde auch sie selbst weitermachen. "Mein Job ist es, anderen Hoffnung zu geben."