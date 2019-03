Die Reederei MSC feierte am Samstag in Southampton schon wieder die Inbetriebnahme eines neuen Schiffes.

Schiffstaufe vom Winde verweht

Fernand MORBACH MSC, die größte europäische Reederei, gibt mächtig Gas. In nicht einmal zwei Jahren nahm das Unternehmen mit italienischen Wurzeln drei neue Kreuzfahrtschiffe in Betrieb. Die Taufe der neuen MSC Bellissima musste am Samstagabend in Southampton nach einer guten Stunde abgebrochen werden – der Wind war zu heftig.

Im April 1912 brach in der Stadt im Süden Englands die Titanic zu ihrer Jungfernfahrt auf – der Rest ist Kreuzfahrten- und Seefahrergeschichte. Unter keinem wirklich guten Stern stand am Samstag, 2. März 2019 die Taufe des neuen Kreuzfahrtschiffes Bellissima der Reederei MSC. Kurz vor 21 Uhr musste die in einem Zelt stattfindende Feier abgebrochen werden, es war heftiger Wind aufgekommen und die Veranstalter wollten lieber kein Risiko eingehen.



Die MSC Bellissima wurde in einer Werft in Saint-Nazaire in Frankreich gebaut, am 2. März wurde das neue Schiff in Southampton in Süd-England getauft. Foto: Fernand Morbach

So bekamen die rund zweitausend Gäste im Zelt auch die italienische Schauspielerin Sophia Loren nicht zu Gesicht. Die 84jährige Filmdiva ist seit Jahren Taufpatin von Schiffen von MSC, eine Taufe ohne sie können sich viele kaum noch vorstellen. Ganz am Anfang der Veranstaltung waren der ebenfalls aus Italien stammende Sänger Andrea Bocelli und sein Sohn Matteo aufgetreten. Mit etwas Verspätung zerschellte dann aber doch noch eine Flasche Champagner am Bug der Bellissima – der Countdown wurde im deutlich behaglicheren Innern des Schiffes gestartet.

Andrea Bocelli und sein Sohn Matteo eröffneten am Samstag um 19.30 Uhr die Tauffeier – eine gute Stunde später musste sie abgebrochen werden. Foto: Fernand Morbach

Dreizehn weitere Schiffe

MSC, die Reederei mit den italienischen Wurzeln, rollt seit einigen Jahren den europäischen Kreuzfahrtenmarkt auf. Bis 2027 wird sie dreizehn weitere Schiffe bauen lassen und in Betrieb nehmen. Darunter befinden sich auch vier kleinere, aber umso luxuriöser ausgestattete Schiffe der neuen „Luxury Classe“. Auf diesen Schiffen ist für 1000 Passagiere Platz.

Die jetzt in Southampton gefeierte Bellissima ist das zweite von vier Schiffen der Meraviglia-Klasse. Die Meraviglia wurde im Juni 2017 in Le Havre getauft, jetzt war die Reihe an der Bellissima, bereits im November folgt in Hamburg die Taufe der fast baugleichen Grandiosa. Auf jedem dieser Schiffe können bei – im Tagesgeschäft allerdings nur selten erreichter – maximaler Auslastung bis zu 5700 Menschen miteinander Urlaub machen.

Unterhaltung wird auf allen Kreuzfahrtschiffen groß geschrieben. Im Theater auf der Bellissima ist Platz für 985 Besucher. Foto: Fernand Morbach

In den vergangenen Jahren gingen auch bereits weit über 1000 Luxemburger an Bord der Meraviglia; auf dem Schiff fanden 2017 die von Neptun Cruises aus Esch/Alzette organisierte „Päischtcroisière“ und 2018 die „Summercroisière“, eine Leserreise des Luxemburger Wort, statt. Die Teilnehmer an diesen Kreuzfahrten würden sich auf der neuen Bellissima auf Anhieb heimisch fühlen. Von einigen Details abgesehen, ähneln sich die Schiffe der Meraviglia-Klasse wie ein Ei dem andern – das spart Entwicklungs- und Baukosten.

Der erste digitale Sprachassistent auf See

Im Bauch der Bellissima befindet sich eine fast 100 Meter lange Promenade mit Geschäften, Bars und Restaurants. Einen Aqua- und Vergnügungsbereich gibt es ebenfalls. Auch auf der Bellissima wurde ein Theater nur für Künstler des Cirque du Soleil gebaut. Auf die Passagiere wartet aber auch eine große Neuerung: die erste digitale Sprachassistenz für Kreuzfahrten.

Die Reederei MSC inszeniert ihre Schiffstaufen als Großereignisse und setzt damit auch wirtschaftliche Akzente. Die Feier am Samstag fand in Southampton statt, weil die Reederei auch auf dem englischen Markt wachsen will. Foto: Fernand Morbach

Geburtshelfer dieses auf den Frauennamen Zoe getauften Systems ist die künstliche Intelligenz. Wie MSC versichert, spricht Zoe sieben Sprachen und kann 800 typische Passagier-Fragen beantworten. Zoe liefere Informationen über Angebote an Bord und helfe ebenso bei der Buchung von Ausflügen oder anderen Dienstleistungen. Stellt der Passagier beispielsweise eine Frage über Ausflüge, werden die Antworten auf dem Kabinen-Bildschirm angezeigt. Die virtuelle Sprachassistentin ist in allen Kabinen der Bellissima verfügbar; alle künftigen MSC-Schiffe werden ebenfalls damit ausgestattet. Richtig überzeugen konnte das sehr gefeierte System am Taufwochenende allerdings noch nicht.