Schiff des Schreckens in Remich

Das Greenpeace-Segelschiff Beluga II hat nach fünf Jahren unter dem Motto "Wellemachen für Meere ohne Plastikmüll" wieder in Luxemburg angelegt.

(nr/C.) - Die Antiplastik-Kampagne der Umweltschutzorganisation Greenpeace hat das Segelschiff Beluga II vom Typ Klipperaak an diesem Wochenende zum zweiten Mal nach Luxemburg geführt. Mit an Bord befindet sich dieses Mal ein Monster aus Plastikverpackungen, welche zuvor von freiwilligen Helfern der Umweltschutzorganisation in Privathaushalten sowie an öffentlichen Plätzen in Luxemburg eingesammelt wurden. Die Botschaft: Das Plastikungeheuer wächst.

4 Das am Remicher Kai aufgestellte Plastikmahnmal wurde aus Luxemburger Müll erbaut. Guy Jallay

um weitere Bilder zu sehen. Das am Remicher Kai aufgestellte Plastikmahnmal wurde aus Luxemburger Müll erbaut. Guy Jallay Freiwillige Greenpeace-Helfer nahmen Wasserproben aus der Mosel. Foto: Guy Jallay Ein Greenpeace-Mitglied beim Analysieren der Wasserproben. Foto: Guy Jallay Die gefundenen Kunststoffpartikel wurden unterm Mikroskop näher analysiert. Foto: Guy Jallay

Greenpeace Luxemburg nutzte die Gelegenheit, um Wasserproben zwischen Trier und Remich zu entnehmen, um die Mosel auf ihren Mikroplastikgehalt zu analysieren. Tatsächlich konnten Kunststoffpartikel darin nachgewiesen werden.

Bioplastik ist keine Lösung

Nestlé und Unilever seien bei verschiedenen Marken-Audits weltweit als zwei der größten Plastikverschmutzer identifiziert worden, erklärt Greenpeace in einer Pressemitteilung. Nestlé habe letztes Jahr 1,7 Millionen Tonnen Plastik produziert. Tendenz steigend.

“Betroffene Konzerne haben inzwischen zwar immerhin erkannt und eingestanden, dass sich die Welt in einer Plastikkrise befindet und dass Recycling das Problem allein nicht lösen kann. Es fehlen aber klare Plastikreduktionsziele und Transparenz über den genauen Plastik-Fußabdruck“, mahnt Florence Menage, Mobilisationsverantwortliche bei Greenpeace Luxemburg.



“Auch die angekündigte Umlagerung zu anderen Einweg- bzw. Wegwerfverpackungen wird das Problem nicht lösen, sondern nur verschieben. Papierverpackungen brauchen Zellstoff, dafür werden klimarelevante Urwälder abgeholzt und Plantagen in Monokultur angepflanzt. Auch sogenanntes Bioplastik verbraucht wertvolle Ressourcen und findet sich zum Teil als feste Bestandteile auch in unserer Umwelt und im Wasser wieder.”

Am Samstag, dem 27. April, und Sonntag, dem 28.April, ist die Beluga II von 11 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Neben der Ausstellung zum Thema Plastik erwartet sie eine kleine Tour über das Segelschiff vom Typ Klipperaak mit vielen Anekdoten zum Alltag an Bord und zu den Einsätzen als Aktions- und Expeditionsschiff.