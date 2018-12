„Advent, Advent! Ein Lichtlein brennt ...“ Leider brennen in der Außendekoration von Häusern, Bauten und Bäumen nicht nur ein bis zwei Lichter, sondern so viele, dass man von diesem Leuchtspektakel schnell genervt ist.

Schattenseiten des Lichts

„Advent, Advent! Ein Lichtlein brennt ...“ Leider brennen in der Außendekoration von Häusern, Bauten und Bäumen nicht nur ein bis zwei Lichter, sondern so viele, dass man von diesem Leuchtspektakel schnell genervt ist.

von Inna Ganschow

In der Psychiatrie weiß man längst um die störenden Eigenschaften des Lichts, die nicht mit dem Licht an sich zusammenhängen, sondern mit bestimmten Frequenzen und Farben sowie mit den Hell-Dunkel-Rhythmen. In den letzten Jahrzehnten wurden vor allem die positiven Effekte des Lichts hervorgekehrt. So hört man relativ viel von der wohltuenden Wirkung der Fototherapie, der Heilung durch Licht. Im Angebot an Lichtweckern, Lichttherapielampen und Lichtduschen überbieten sich die Anbieter geradezu in der Winterzeit. Das Licht kann in der Tat vielen Menschen helfen, durch den grauen Winter zu kommen und den Lichtmangel und die damit verbundene Unterproduktion von Vitamin D oder Serotonin, dem Gute-Laune-Hormon, auszugleichen.

Aus dem Takt gebracht

In den gesellschaftlichen Diskurs dringen aber auch Meldungen vor, die auf die negativen Konsequenzen hinweisen, die sich aus dem übertriebenen Lichteinsatz in der Vorweihnachtszeit ergeben können. Stromsparende LED-Technologien laden einige Gemeinde dazu ein, ganze Burgen und Festungen für mehrere Wochen in Leuchtobjekte zu verwandeln. Nachbarstreits wegen überbeleuchteter Vorgärten und lichtgefluteter Häuserfronten beschäftigen die Gerichte. Was stimmungsaufhellend wirken sollte, kann auch stören, besonders, wenn die Beleuchtung funkelt oder blinkt: „Der Mensch ist nicht monoton und muss in Rhythmen leben, die auf und ab gehen“, so Richard Müller, Neuropsychiater an der Ste-Marie-Klinik in Esch/Alzette, der sich mit den neuronalen Aspekten von psychischen Krankheiten befasst. „Jedoch wird gerade dadurch, dass das Licht abends im Übermaß eingesetzt wird, der natürliche Rhythmus gestört. Der Mensch wird durch den Lichtkonsum aus Weihnachtsbeleuchtung, Fernseher, Bildschirmgadgets und sonntags geöffneten Geschäften einem visuellen Druck ausgesetzt, der die natürlichen Rhythmen plattmacht.“

Der Mensch sei gestresster, als er vielleicht glaubt. Die Vorweihnachtszeit ist visueller Stress pur, wobei in ganz schweren Fällen bestimmte Flickerfrequenzen auch epileptogen wirken können: Licht-Schatten-Flackern kann bei photosensiblen Patienten einen epileptischen Anfall auslösen.

Auch die Umweltwissenschaften sprechen von „Lichtverschmutzung“, die sich negativ auf alle Lebewesen auswirkt. Insekten, Vögel und Säugetiere, die durch die Außenbeleuchtung in ihren Ruhephasen gestört werden, haben kürzere Schlafzeiten, einen schnelleren Stoffwechsel und sparen im Winter weniger Fettvorräte an, was für sie tödlich sein kann. Die üppig beleuchteten Bäume neigen dazu, früher zu knospen.

Gefahr für Verkehrsteilnehmer

Ein weiterer negativer Aspekt des blinkenden Lichts ist die Gefährdung der Verkehrssicherheit. Im Kaleidoskopeffekt eingesetzte gelbe, grüne und blaue Farben an den Fassaden irritieren die Autofahrer und stören den Nachtschlaf der Nachbarn, die täglich beziehungsweise nächtlich mit warnlichtartigen Dekorationen konfrontiert sind. Falsch eingesetzte Projektoren mit weihnachtlichen Motiven blenden zudem Fahrer und Passanten.

Den Schattenseiten des Lichts kann man jedoch entgegenwirken. Zum einen sollte man darauf achten, dass man auf warm-weiße LEDs oder sogar orangefarbene Amber-LEDs zurückgreift. Zum anderen sollte man nach 22 Uhr die Festbeleuchtung ausschalten, um die Nachbarn und die Gartenbewohner zu schonen.