Über 100 Aussteller aus dem In- und Ausland haben die Victor-Hugo-Halle in Luxemburg-Limpertsberg in ein Mekka für Freunde von altem Spielzeug verwandelt.

Schätzchen aus vergangenen Zeiten

Volker BINGENHEIMER Über 100 Aussteller aus dem In- und Ausland haben die Victor-Hugo-Halle in Luxemburg-Limpertsberg in ein Mekka für Freunde von altem Spielzeug verwandelt.

Über 100 Aussteller aus dem In- und Ausland haben die Victor-Hugo-Halle in Luxemburg-Limpertsberg in ein Mekka für Freunde von altem Spielzeug verwandelt. Sammler und Liebhaber von Nostalgie-Spielzeug fanden dort alles von Lokomotiven und Eisenbahnwaggons, Puppen, Plüschtieren bis Modellautos. Auch antiquiertes Spielzeug wie Zinnsoldaten oder Dampfmaschinen waren zu sehen. Auf 300 Tischen stellten die Verkäufer aus Luxemburg, Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Großbritannien und den Niederlanden ihre kostbare Ware aus.



Organisiert wurde die Spielzeugmesse vom „Lëtzebuerger Modell Club“. Es war die 29. Ausgabe der Börse.