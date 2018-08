Was Clark Kent alias Superman dank Röntgenblick konnte, wollen Forscher mit einem neuen Verfahren möglich machen: anhand von 3D-Bildern eines bekleideten Menschen auf seine Anatomie schließen.

Scannen mit Laserblick

Scanner und Software, die Körperformen erfassen und als digitales 3D-Bild wiedergeben, gibt es bereits. Allerdings funktioniert diese Technik bisher nur, wenn die fotografierte Person nichts oder lediglich hautenge Kleidung trägt. Ohne weitere manuelle Bildbearbeitung erscheinen die Konturen zudem verwischt. Ein Forscherteam des Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust (SnT) der Universität Luxemburg rund um Dr. Djamila Aouada arbeitet nun an einem neuen Konzept, das es erlauben soll, unabhängig von der Art der Körperverhüllung, darauf zu schließen, wie der darunterliegende Körper aussieht.



Um die technische Entwicklung voranzutreiben, bedarf es natürlich einer großen Menge an Vermessungsdaten, die in der Praxis gewonnen werden müssen. Eine Herausforderung für die Forscher ist es demnach, so viele Kandidaten unterschiedlichsten Alters und Körperbaus wie möglich aufzutreiben. Sie haben folglich ihre Zelte dort aufgeschlagen, wo in der Regel viele Menschen zusammenkommen: in einem Supermarkt. Inmitten der Geschäftspassage eines Einkaufszentrums in Bartringen stellte das SnT seine (vor neugierigen Blicken abgeschirmte) Scanner-Station auf und empfängt dort Freiwillige, die an der Studie teilnehmen wollen.



7 Die Kandidaten müssen sich insgesamt 20 Minuten Zeit nehmen. Foto: Morris Kemp

Die Forscher benötigen unterschiedliche Arten von Bildern: Serienaufnahmen von Personen in leichter Alltagskleidung und in eng anliegendem Sportdress bestehend aus Shorts für die Männer und einem zusätzlichen Oberteil für die Frauen. Diese Outfits werden vor Ort gestellt und dürfen mit nach Hause genommen werden. „Wir benutzen beide Aufnahmen für unsere Forschung, da wir die unbekleidete Version als Referenzbild zum Vergleichen mit der bekleideten Variante nutzen, um die Unterschiede zwischen beiden festzustellen“, erklärt Doktorand Alexandre Saint. Für eine realistische und akkurate Abbildung der Körperumrisse in 3D gehen die Forscher sehr systematisch vor und lassen die Kandidaten unterschiedliche Posen einnehmen, um die Umrisse zu dokumentieren. Ziel ist es, Körpermaße zu erhalten, ohne manuell nachmessen zu müssen.

Viele praktische Anwendungen

Bisher sei die Software für die Datenberechnungen sehr komplex, erklärt Saint. Ihre Recherchen drehten sich auch darum, bessere Methoden zur Bewältigung der großen Datenmengen und neue mathematische Modelle für die Berechnung der Körperumrisse zu finden. Praktische Anwendungen für ein solch innovatives System gäbe es viele. Ein wichtiger Bereich sei das Gesundheitswesen, wo das medizinische Personal Körpermaße allein durch Scannen der Patienten erhalten könnte. Diese Daten trotz Kleidung ableiten zu können, wäre für Ärzte sehr hilfreich und würde zudem den Patientenkomfort erhöhen, so die Forscher. Auch die Anfertigung von Prothesen würde dadurch erleichtert.

Im Bereich der Sicherheitsüberwachung ist die Idee, Menschen anhand ihres Erscheinungsbildes und ihrer Körpermaße zu identifizieren, schon teilweise bei der Gesichtserkennung umgesetzt worden. Aber dabei kann man tricksen. Die Kombination von Gesicht und Körper würde mehr Sicherheit geben. Zudem arbeitet man daran, den Faktor Zeit hinzuzufügen: Menschen bewegen sich nämlich auf sehr individuelle, unverkennbare Weise. Auch die Filmbranche könnte von der Technik profitieren und computergenerierte Figuren noch wahrheitsgetreuer und detailfreudiger gestalten.



Berechnungen extrem vereinfachen

„Die aktuelle 3D-Technologie ist noch auf eine große Anzahl von Scans angewiesen, um ein genaues Körpermodell zu erstellen. Ziel ist es, solche Modelle aus nur begrenzten Daten zu berechnen", sagt Saint. „Irgendwann werden wir sogar in der Lage sein, 3D-Informationen aus 2D-Bildern zu generieren.“ Es gelte nun, die Technik dermaßen zu vereinfachen, dass sie später vielleicht sogar als App auf einem Smartphone benutzt werden kann. Anwenden könnte der private Nutzer die Technik dann beim Online-Shopping von Kleidung. „Der Nutzer würde Fotos von sich knipsen und das 3D-Body-Modell anwenden, um seine Maße zu erhalten.“

Der Full-Body-Scanner und die unterstützende Software zur Datenanalyse stammen vom Luxemburger Unternehmen Artec 3D, das Hard- und Softwarelösungen zur Erfassung und Bearbeitung von 3D-Oberflächen sowie der biometrischen Gesichtserkennung für 3D-Portraits entwickelt. Für sein Projekt arbeitet das SnT zudem eng mit der Luxemburger Datenschutzkommission zusammen. „Alle Daten werden vertraulich behandelt, da sind wir sehr strikt. Wir geben nur preis, was sicher ist,“ betont Alexandre Saint. Das 3D-Selfie, das die Teilnehmer als Belohnung zugeschickt bekommen, zeigt sie deshalb auch mit Kleidung.

Bisher verlief die Suche nach freiwilligen Kandidaten recht erfolgreich. „Wir haben täglich rund 30 Teilnehmer“, berichtet Saint erfreut und fügt hinzu: „Wir möchten die unterschiedlichsten Körperformen innerhalb der Population erfassen. Je mehr Daten uns zur statistischen Analyse zur Verfügung stehen, desto besser. Wir können mit einigen Hunderten Scans bereits gut arbeiten, aber 1 000 wären natürlich toll!“

Interessenten, die ihren Beitrag zur Wissenschaft leisten möchten, können noch bis zum 27. August an den Versuchen teilnehmen. Das SnT-Team empfängt sie an den geschäftsoffenen Tagen jeweils von 11 bis 20 Uhr im Einkaufszentrum Belle Etoile in Bartringen. Mehr Infos: ► bit.ly/LetsGetShapified