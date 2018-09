Vor 40 Jahren tauchte Olivia Newton-John als blond gelockte Sandy in dem Musicalfilm „Grease“ auf der Kinoleinwand auf. Als Partnerin von John Travolta machte sie eine hervorragende Figur – und wurde zum gefeierten Megastar.

Sandy wird 70

Vor 40 Jahren tauchte Olivia Newton-John als blond gelockte Sandy in dem Musicalfilm „Grease“ auf der Kinoleinwand auf. Als Partnerin von John Travolta machte sie eine hervorragende Figur – und wurde zum gefeierten Megastar.

von Rainer Holbe



Olivia Newton-John entdeckte schon früh ihr Talent als Sängerin. Mit zwölf Jahren gründete die Australierin – Tochter eines Engländers und einer Deutschen – die Mädchenband Sol Four, die sich jedoch bald auflöste. Doch der Anfang war gemacht: Als Solo-Sängerin trat Olivia in Kneipen und Cafés auf und ergatterte prompt eine Rolle in dem Film „Things Happen Down Under“, in dem sie mit dem Lied „Christmas Time Down Under“ ihren ersten großen Hit landete.

Gemeinsam mit dem Sänger Pat Carroll, den sie bei einer TV-Show kennenlernte, gründete sie ein Duo, das bald in Londoner Clubs, fernab ihrer australischen Heimat, und im britischen Fernsehen auftrat. Nach der Trennung von Pat versuchte es Olivia wieder als Solistin: „If Not For You“ wurde ein Hit. Mit ihrer Single „What is Life“ bahnte sie sich danach ihren Weg in die Hitparaden, und ihr zweites Album „Olivia“ wurde auch in den USA ein Erfolg, wo sie als Country-Sängerin auftrat und einen Grammy gewann. „Let Me Be There“ war ihr erster US-Hit, mit dem die Sängerin auch Hollywood aufhorchen ließ. Nach ihrer Hauptrolle im Film „Grease“ stand sie für das Musical „Xanadu“ auf Rollschuhen und zu Disco-Musik wieder vor der Kamera. Wenig später wurde ihr Album „Physical“ zwei Millionen Mal verkauft.

Doch nicht nur mit ihren Erfolgen sorgte Olivia Newton-John für Schlagzeilen. Der mysteriöse Freitod eines Gärtners in ihrem Haus in Florida beschäftigte lange den Boulevard, auch die Drogensucht ihrer Tochter Chloe ließ sich nicht vor der Öffentlichkeit verbergen.



Kampf gegen den Krebs

1992 erkrankte Olivia Newton-John an Brustkrebs. Sie zog aus ihrer Wahlheimat Kalifornien nach Australien. Im Schutz ihrer Familie gelangt es ihr, die Krankheit vorerst zu besiegen. Doch ihre Ehe mit Matt Lattanzi ging währenddessen in die Brüche. Eine weitere Beziehung endete tragisch: Kameramann Patrick McDermott gilt nach einer Angeltour als vermisst. Seit Juni 2008 ist Olivia mit dem australischen Geschäftsmann John Easterling verheiratet.

Auf dem roten Teppich erschien Olivia Newton-John nach langer Abwesenheit im August bei der Jubiläumsvorführung von „Grease“ im Samuel Goldwyn Theatre in Beverly Hills. Vierzig Jahre nach der Premiere des Kultfilmes lagen sich John Travolta und Olivia wieder in den Armen. Überschattet wurde das Wiedersehen allerdings von einer schockierenden Nachricht: Die lebensbedrohliche Erkrankung von Olivia Newton-John ist zurückgekehrt.