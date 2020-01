San Francisco: Leine zur analogen Welt

In der Tech-Hochburg San Francisco kennt die Hundeliebe keine Grenzen.

Von Jason Sheeler*

Winnie ist Anfang des Jahres von Nashville nach San Francisco umgezogen und verbringt den Tag nun auf dem im Stadtzentrum gelegenen Google-Campus – was aus zwei Gründen ziemlich praktisch ist: Zum einen erspart sie sich so täglich zweimal 20 Minuten Pendeln von San Francisco zum Google-Hauptsitz in Mountain View und zurück. Zum andern liegt das Embarcadero mit seiner spektakulären Aussicht und einem kleinen Park so direkt vor der Tür.

In ihrer Mittagspause werden Googler wie Winnie jeweils daran erinnert, weshalb sie hier leben, wenn sie bei gut 20 Grad in ihren „Googler-Outfits“ (bauschige Jacken, Stretch-Cargohosen und aus recycelten Plastikflaschen gefertigte Schuhe, vibrierende Smartphones und regenbogenfarbene Google-Zutrittsausweise um den Hals, dazu dezenter Optimismus) aus den verglasten Konferenzräumen strömen und sich die Salzluft um die Nase wehen lassen ...