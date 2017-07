(dpa) - „Mit den Stieren zu laufen, ist so ein ähnliches Gefühl wie Bungee-Jumping“, sagt Javier Aldunate. „Die Nervosität ist die gleiche, wie vor dem Sprung von einer Brücke.“ Aldunate stammt aus Pamplona und hat sein ganzes Leben in der nordspanischen Stadt verbracht.

Deshalb kennt er das „Encierro“ - das berühmt-berüchtigte Stiertreiben - wie seine Westentasche. Als junger Mann hat er selbst an dem gefährlichen Treiben der Bullen durch die engen Gassen teilgenommen. „Aber dann hat meine Mutter mich im Fernsehen entdeckt, wie ich da vor den Stieren herlief, und ich musste ihr versprechen, das nie wieder zu tun.“

Das Festival „San Fermín“, das der leidenschaftliche Stierkampf-Fan Ernest Hemingway in seinem Roman „Fiesta“ so schwärmerisch beschrieben hat, erfreut sich trotz aller Kritik von Tierschützern weiterhin großer Beliebtheit.

An acht Tagen zwischen dem 6. und 14. Juli werden dabei jeweils sechs Kampfstiere durch die Altstadt zur Arena gejagt. Das spanische Fernsehen ist stundenlang live dabei, wenn unerschrockene Spanier gemeinsam mit zahlreichen Ausländern ihren Mut testen und versuchen, die 825 Meter lange Strecke unbeschadet zu überstehen - denn die Bullen preschen ohne Rücksicht auf Verluste ihrem Schicksal entgegen.

Treffend dargestellt hat dies der aus Bilbao stammende Bildhauer Rafael Huerta, der der Hatz im Zentrum von Pamplona ein eindrucksvolles Denkmal gesetzt hat. Menschen mit panischem Gesichtsausdruck liegen auf dem Boden und halten schützend die Hände über sich, andere rennen um ihr Leben, während sich die übermächtigen Stiere von all dem ungetrübt ihren Weg bahnen - das Kunstwerk ist sehr realitätsnah.

Denn Verletzte hat es bei dem legendären Treiben jedes Jahr gegeben, meist sind es gleich Dutzende. Wer fällt oder nicht mithalten kann, wird überrannt. Oder aufgespießt. Oder beides. Beim diesjährigen Rennen gab es schon gleich zu Anfang die ersten Opfer.

Risiko für die Läufer, sicherer Tod für die Stiere

Auch Tote waren immer wieder zu verzeichnen. Seit 1924 sollen es 15 gewesen sein, zuletzt starb 2009 ein Läufer. Die Stiere sind hingegen zu allen Zeiten gestorben: Sie treten später in der Arena gegen Toreros an, die ihnen mit einem Degen oft den Todesstoß versetzen.

Wer das Spektakel derweil lieber aus sicherer Entfernung verfolgen will, der kann sich einen Balkon mieten. „Viele Einwohner flüchten während des „Sanfermines“-Festes geradezu aus der Stadt, weil es so voll ist. Oft vermieten sie ihre Wohnungen und Häuser an Schaulustige“, erklärt Aldunate, der als Touristenführer in Pamplona arbeitet. Zwischen 70 und 140 Euro pro Person und Tag koste so ein Ehrenplatz - „so mancher sahnt da richtig ab“.

Und wie! Nach amtlichen Angaben wird die 200 000-Einwohner-Stadt in den nächsten Tagen und bis zum Ende der „Sanfermines“ von mehr als 1,5 Millionen Besuchern gestürmt werden. Es werden von Jahr zu Jahr mehr, die Kassen klingeln immer lauter.

Verständlich, dass Berichte über die Zunahme sexueller Übergriffe in den engen Gassen sowie eine Aufsehen erregende Vergewaltigung einer jungen Frau durch mehrere Männer im vorigen Jahr im Rathaus für Alarm sorgten. Bürgermeister Joseba Asiron fuhr deshalb jüngst extra nach Madrid, um sich mit spanischen Journalisten und Korrespondenten zu treffen. „Die Stadt ist sicher!“, versicherte er dabei.

Asiron gab den Start der Kampagne „Pamplona frei von sexuellen Übergriffen“ bekannt, schob den schwarzen Peter aber anderen zu: Einige Medien und Reisebüros hätten das „Image von Wein und Weib“ und einer Stadt verbreitet, „in der alles erlaubt“ sei. Dabei sei „San Fermín“ ein „Fest für die ganze Familie“.

Wie der Spaß mit dem Sterben der Bullen in der Arena zu vereinbaren ist, wollte (oder konnte) der Bürgermeister indes nicht erklären. Er weiß wohl, anders als der Kampf gegen sexuelle Übergriffe ist das Duell gegen die Tierschützer langfristig kaum zu gewinnen.

Am Mittwoch protestierten erneut Dutzende, die sich blutrot angemalt hatten, vor seinem Bürofenster gegen das Event. Die Gegner der „Encierros“ und der „Corridas“ verschaffen sich immer mehr Gehör. Immer mehr Städte und Regionen verbieten Stiertreiben und -Kämpfe.

In einem hat Asiron derweil Recht. Bei „San Fermín“ geht es nicht nur um Stiere, sondern vor allem um die dazugehörige Fiesta. „Das Ganze ist eine einzige Mega-Party. Viele Leute interessieren sich nicht einmal für Stierkampf - sie kommen her, um zu feiern, Alkohol zu trinken und Spaß zu haben“, betont Aldunate. Nachdenklich fügt er hinzu: „Pamplona lebt von diesem Volksfest, aber irgendwann wird es damit vorbei sein.“ Es werde „vielleicht noch fünf Jahre dauern, vielleicht auch 20. Aber sicher ist: Die Fiesta wird verboten werden“.