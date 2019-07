Am Samstagabend um 22 Uhr strahlt .dok eine Sondersendung zum Thema Mondlandung aus. Die Originalaufnahmen wurden auf Luxemburgisch vertont.

Samstag auf .dok: Luxemburgische Doku "50 Joer Moundlandung"

Am Samstagabend um 22 Uhr strahlt .dok eine Sondersendung zum Thema Mondlandung aus. Die Originalaufnahmen wurden auf Luxemburgisch vertont. Ab 23 Uhr können Sie die Sendung auch auf Wort.lu finden.

(SC) - Vor 50 Jahren landeten die ersten Menschen auf dem Mond. An Bord der Mondsonde "Eagle" machten sich die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf den Weg zu dem ersten Außenbordeinsatz auf dem Erdtrabanten. Sie verbrachten nur 21:31 Minuten auf der Mondoberfläche - eine knappe halbe Stunde, die in die Geschichte der Menschheit eingehen sollte.

Edy Krier, der die Sendung "Apollo 11 - 50 Joer Moundlandung" für .dok auf Luxemburgisch vertont hat. Foto: Edy Krier

Zum Anlass des 50-jährigen Jubiläums der ersten bemannten Mondlandung strahlt der offene luxemburgische Fernsehkanal Dok.TV am Samstagabend um 22 Uhr die Sondersendung "Apollo 11 - 50 Joer Moundlandung" aus - auf Luxemburgisch. Die Originalaufnahmen aus dem Mission Control Room, von Bord der Apollo 11 und von der Mondoberfläche wurden auf Luxemburgisch von Edy Krier vertont. Die Sendung wird ab 23 Uhr auch auf Wort.lu zu sehen sein und ab Sonntag in der .dok Mediathek.



Nach der Sondersendung "Apollo 11 - 50 Joer Moundlandung" blickt der Sender .dok noch tiefer in den Weltraum hinein. Ab 00.30 Uhr werden Aufnahmen von sämtlichen bemannten Mercury-Flügen im Vorfeld des Gemini-Programms zu sehen sein. Wer auch bis spät in die Nacht seinen Durst nach Weltraumerkundung noch nicht gestillt hat, der kann sich um 3.52 Uhr den Außenbordeinsatz der Apollo-11-Astronauten in der Originalfassung ansehen und die Mondexpedition genau so erleben, wie Millionen Schaulustige sie vor 50 Jahren gebannt auf ihren Bildschirmen verfolgt haben.

