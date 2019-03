Coole Möbel, heiße Scheiben und flotte Flitzer: Am Wochenende schwelgen die Fans längst vergangener Tage in der Luxexpo The Box in Kirchberg im Retrodesignfieber.

Salon du Vintage: Alte Liebe rostet nicht

Nathalie RODEN

(LW) - Ob früher tatsächlich alle besser war, wie es mancher Zeitgenosse gerne behauptet, sei einmal dahingestellt. Fest steht aber, dass in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Designobjekte und Alltagsgegenstände entstanden sind, die heute Kultstatus genießen.

Die Liebhaber des Retrostils finden noch bis Sonntagabend in der Luxexpo the Box in Kirchberg ihr Glück: Über 150 Aussteller zeigen beim "Salon du Vintage", was die 1950er- bis 1980er-Jahre an interessanten Stücken - von Möbeln und Kleidung über Retrospiele bis hin zu Autos und Motorrädern - zu bieten hatten. Besitzerwechsel nicht ausgeschlossen. Hier einige Eindrücke vom ersten Ausstellungstag:

9 Eindrücke vom Salon du Vintage 2019 Fotos: Guy Jallay

Der "Salon du Vintage" ist auch noch am Sonntag, dem 17. März, von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro.