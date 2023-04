Die Kirche, in der am Samstag Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory vor den Traualtar treten, wurde auch von französischen Präsidenten gern besucht.

Panorama 4 Min.

Hochzeit an der Côte d'Azur

Saint-Trophyme, die Kirche der Präsidenten

Roland ARENS Die Kirche, in der am Samstag Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory vor den Traualtar treten, wurde auch von französischen Präsidenten gern besucht.

Die kleine Kirche, in der am Samstag die religiöse Trauung von Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory stattfindet, ist eine dieser Sakralbauten, wie man sie häufig im südöstlichen Teil der Provence sieht. 1783 im romanischen Stil erbaut, ist die Pfarrkirche Saint-Trophyme eingebettet in das Städtchen Bormes-les-Mimosas mit seinen Serpentinen und schmalen Gassen, an deren Cafés und Souvenirläden man als Tourist gerne entlang schlendert.

Nimmt man die paar Stufen der Steintreppe, die vom Kirchenvorplatz zur Burg hinaufführt, kann man von dort aus die ganze Halbinsel bis hin zum Meer überblicken. Vor der Küste liegen drei Inseln, die als Ausflugsziele und Naturschutzgebiete bekannt sind: im Osten die Ile du Levant, in der Mitte Port Cros und im Westen Porquerolles, gleich gegenüber dem Küstenstädtchen Hyères bei Toulon.

Bormes-les-Mimosas bietet eine herrliche Aussicht auf das nahe Mittelmeer. Im Vordergrund der Glockenturm der Kirche Saint-Trophyme. In den Pinienwäldern im Hintergrund an der Küste liegt Cabasson, das Feriendomizil der großherzoglichen Familie. Foto: Roland Arens

Verborgen in den Pinienwäldern, etwa 15 Autominuten von Bormes entfernt, liegt Cabasson, das Feriendomizil der großherzoglichen Familie. Die Nähe beider Orte war wohl ein wichtiger Grund für die Wahl der Kirche von Bormes für die royale Hochzeit am 29. April. Um das großherzogliche Anwesen ranken sich manche Gerüchte, insbesondere um den Kauf und den rechtlichen Status.

Cabasson, das Feriendomizil der großherzoglichen Familie

Einladung zu Staatsvisite in Frankreich Großherzog Henri hatte während seines Familienurlaubs im großherzoglichen Feriendomizil Cabasson zwei private Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten François Hollande, der seinen Urlaub in Fort Brégançon verbrachte.

So soll Charles de Gaulle, Kriegsheld und erster Präsident der Fünften Republik in Frankreich, am Ursprung des Kaufs durch Großherzogin Charlotte im Jahr 1949 gestanden haben. Doch die Wirklichkeit ist offenbar weit weniger geheimnisvoll.

„Großherzogin Charlotte hat die Immobilie in Cabasson ganz normal 1952 erworben“, erklärt Philippe Milioto, ein Fremdenführer aus der Region, der die Katastereinträge eingesehen hat. Demzufolge verfüge das Anwesen über keinerlei diplomatischen Sonderstatus. „Die großherzogliche Familie verbringt hier ihren Urlaub, in aller Einfachheit“, bemerkt Milioto.

In direkter Nachbarschaft zum großherzoglichen Anwesen liegt das Fort de Brégançon, die Sommerresidenz der französischen Präsidenten. Unter de Gaulle wurde das Fort vom französischen Staat erworben und für repräsentative Zwecke ausgebaut.

Die meisten Präsidenten, die Brégançon für ihren Sommerurlaub nutzten, besuchten in Bormes-les-Mimosas die Sonntagsmesse. So erklärt sich auch, warum der Kirchplatz den Namen von Georges Pompidou trägt, de Gaulles Nachfolger und erster offizieller Bewohner des „Elysée d'été“. Die Sonnenuhr rechts oberhalb des Eingangsportals der Kirche in Bormes wurde unter seiner Initiative renoviert.



Valéry Giscard d'Estaing kam sogar im Winter nach Brégançon, Jacques Chirac war während seiner Amtszeit regelmäßig im Sommer dort. Seine Kirchenbesuche wurden zuverlässig von der Lokalzeitung „Var-Matin“ in Wort und Bild festgehalten. Die Sommerfrische in Brégançon, vor allem aber der sonntägliche Abstecher nach Bormes-les-Mimosas, seien für die Präsidenten immer eine willkommene Gelegenheit gewesen, um Volksnähe zu zeigen, sagt Philippe Milioto. Von den sozialistischen Präsidenten war vor allem François Hollande regelmäßig zu Gast in Brégançon, während François Mitterrand sich kaum dort aufhielt.

Saint Trophyme, der Missionar der Provence

Schutzheiliger der Pfarrkirche von Bormes ist Trophimus, der erste Bischof von Arles im dritten Jahrhundert. Er soll einer der sieben Missionare gewesen sein, die nach Gallien entsandt wurden, um die Bevölkerung zu evangelisieren. Bis ins 18. Jahrhundert wurden Gottesdienste in Bormes in der Schlosskapelle zelebriert, die sich jedoch im Laufe der Jahre als zu klein erwies und letztlich baufällig war.

Der Altarraum der Kirche Saint-Trophyme wird dominiert von dunklen Holzverkleidungen und Sitzbänken. Das Wandfresko zeigt die Aufnahme von Trophimus in den Himmel. Foto: Roland Arens

Ab 1775 wurde die heutige Pfarrkirche neu gebaut und 1783 geweiht, nach siebeneinhalb Jahren Bauzeit. Während der Französischen Revolution wurde Saint-Trophyme zum „Temple de la Raison“ umfunktioniert.

Lokale Bürgervertreter konnten damals die sakralen Kunstgegenstände aus der Kirche vor der Zerstörung retten. Wertvolle Wandfresken verschwanden jedoch unter einer Schicht Putz und wurden 1998 eher zufällig bei Renovierungsarbeiten wiederentdeckt und freigelegt. Seit 1973 steht die Kirche unter Denkmalschutz.

Auf dem Vorplatz, wo sich Prinzessin Alexandra und Prinz Nicolas am Samstag nach der Trauung von Gästen und Zuschauern feiern lassen können, wird aber auch an dunklere Kapitel der Dorfgeschichte erinnert. Zu beiden Seiten des Eisenkreuzes, das die Passion Christi thematisiert, stehen zwei Zypressen. Sie wurden von Einwohnern aus Bormes gepflanzt, als Dank für ihre Rückkehr aus den Konzentrations- und Straflagern Nazi-Deutschlands.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.