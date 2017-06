(tom/AFP) - Es klingt in seiner tragischen Skurrilität wie eine erfundene Geschichte oder ein schlechter Witz, doch es ist bitterer Ernst: Die bekannte französische Fitness-Bloggerin Rebecca Burger ist bereits am 18. Juni im Alter von 33 Jahren an den Folgen eines häuslichen Unfalls in Mühlhausen im Elsass verstorben. Ein mit einer Gaspatrone betriebener Sahnespender ("Siphon") war in ihrer Hand explodiert. Ein Teil der Flasche schlug Burger mit solcher Wucht gegen die Brust, dass sie einen Herzstillstand erlitt.

A post shared by Rebecca Burger (@rebeccablikes) on Jun 21, 2017 at 9:07am PDT





Das teilte Burgers Familie am Donnerstag auf Instagram mit. Die Polizei bestätigte den Hergang. Ein weiteres Posting auf Burgers Account zeigt einen Sahnespender mit Gaspatrone, verbunden mit einer Warnung, ein solches Gerät nicht zu benutzen. "Zehntausende defekte Geräte sind noch im Umlauf", so die Warnung der Familie. Eine Untersuchung des Unfalls läuft.

Voici un exemple de siphon à chantilly qui a explosé et percuté le thorax de Rebecca, entraînant son décès. Précision : le siphon qui a engendré sa mort quant à lui été mis sous scellé. N'utilisez pas ce genre d'ustensile chez vous ! Plusieurs dizaines de milliers d'appareils défectueux sont encore en circulation. A post shared by Rebecca Burger (@rebeccablikes) on Jun 20, 2017 at 12:08pm PDT





Die französische Verbraucherschutzorganisation INC hatte bereits eine Produktwarnung für Sahnespender der Marke Ard'Time herausgegeben - der Plastikdeckel könnte möglicherweise dem Druck des Stickstoffmonoxids im Innern nicht standhalten. Genau das scheint nun auf tragische Weise bewiesen.





