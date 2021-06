Nach ihrem Bekenntnis zum Riesling hat US-Sängerin Pink eine offizielle Einladung nach Rheinland-Pfalz erhalten.

Sängerin und Riesling-Fan Pink erhält Einladung an die Mosel

(dpa) - Nach ihrem Bekenntnis zum Riesling hat US-Sängerin Pink eine offizielle Einladung nach Rheinland-Pfalz erhalten. „Wer Riesling liebt, muss nach Rheinland-Pfalz kommen“, erklärte die deutsche Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter. Rheinland-Pfalz sei „Weinland Nummer 1“.

Wer wie Pink den deutschen Wein liebt, muss nach #RLP ins Weinland Nummer 1 kommen. Ministerpräsidentin Malu #Dreyer hat die US-Sängerin @Pink nach Rheinland-Pfalz eingeladen. Sie schlug vor, die Moselregion zu besuchen, Deutschlands älteste Weinregion. #RaiseYouGlass pic.twitter.com/gPHkT99Xom — Landesregierung Rheinland-Pfalz (@rlpNews) June 3, 2021

Dreyer schlug vor, ihre Heimatregion an der Mosel zu besuchen, Deutschlands älteste Weinregion. Sie würde sich freuen, wenn sie Begegnungen mit Winzerinnen und Winzerinnen vermitteln könne. Angefügt war ein Foto Dreyers mit einem Weinglas in der Hand.

Die Sängerin bei einem Auftritt 2011 in London:





Pink hatte in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur vom deutschen Wein geschwärmt. Sie habe ein T-Shirt mit der Aufschrift: „Wenn du keinen Riesling magst, bist du ein verdammter Idiot“.

Sie wolle „auf jeden Fall einmal die Weinregionen in Deutschland besuchen, dort war ich noch nie“, sagte die 41-Jährige. Die Einladung an das Management von Pink habe die Staatskanzlei am Mittwoch versendet, hieß es von dort.