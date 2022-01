Eine tschechische Sängerin hat sich bewusst dem Virus ausgesetzt, weil sie keine Impfung wollte. Ihr Sohn beschuldigt nun die Impfgegner.

Sängerin infiziert sich absichtlich mit Corona und stirbt

Eine tschechische Sängerin hat sich bewusst dem Virus ausgesetzt, weil sie keine Impfung wollte. Ihr Sohn beschuldigt nun die Impfgegner.

(AFP/jwi) - Eine tschechische Folk-Musikerin ist nach einer absichtlichen Corona-Infektion am Virus verstorben. Sie wollte damit eine Impfung umgehen, sagte ihr Sohn Jan Rek dem Radiosender iRozhlas.cz. Als Grund nannte Rek, dass der Mann seiner Mutter und er selbst nach einer Impfung erkrankt seien. Hanka Horká (57) war Sängerin der Gruppe Asonance.

„Sie beschloss, einfach normal mit uns zu leben und sich zu infizieren, anstatt sich impfen zu lassen“, schilderte Rek. Er machte örtliche Vertreter der Impfgegner-Bewegung öffentlich für Horkás Tod verantwortlich. „Ich weiß genau, wer ihre Meinung geprägt hat (...) Es waren nicht nur totale Fehlinformationen, sondern auch falsche Aussagen über die natürliche Immunität und die Antikörper, die durch das Einfangen der Krankheit gebildet werden. Es macht mich traurig, dass sie Fremden mehr geglaubt hat als ihrer eigenen Familie.“

In der Tschechischen Republik ist in allen Kultur- und Sportstätten sowie in Bars und Restaurants der Nachweis einer Impfung oder der kürzlichen Entlassung aus dem Covid erforderlich. Die Republik sieht sich derzeit mit einer neuen Epidemiewelle konfrontiert, wobei am Montag mehr als 20.000 neue positive Fälle gemeldet wurden.