von Rainer Holbe



Sabine Christiansen lebt mit ihrem zweiten Ehemann, Textilfabrikant Norbert Medus, in Paris und auf Mallorca.

Foto: Getty Images

„Die Sendung mit der Maus“ nannten spöttische Kollegen die „Tagesthemen“, nachdem Sabine Christiansen 1987 die Moderation übernommen hatte. Das erste halbe Jahr als Moderatorin bei der Nachrichtensendung war für die einstige Stewardess nicht leicht: Mitglieder des NDR-Personalrats drohten mit einer einstweiligen Verfügung wegen ihres Engagements, der „Spiegel“ druckte einen unbearbeiteten Moderationstext, der ihm zugespielt worden war, und amüsierte sich über die „unverständlichen Bandwurmsätze“.



Kollegen berichteten, sie säße in den Konferenzen „wie eine Praktikantin“. Hanns-Joachim Friedrichs – der mit Christiansen im Wechsel moderierte – habe sich ihr gegenüber immer fair verhalten. Doch auch er habe klipp und klar gesagt, dass sie zu unerfahren für diesen Job sei, erinnert sich die einstige Front-Frau der ARD.

Zu jung für das Fernsehen?

29 Jahre war sie alt, als sie die Moderation der „Tagesthemen“ übernahm. Christiansen lernte schnell und wurde bald zur anerkannten Moderatorin, die besonders durch ihren von Sachlichkeit geprägten Stil auffiel. Für ihre journalistischen Leistungen bekam sie die „Goldene Kamera“ und den „Bayerischen Fernsehpreis“. Auch ein Buch hat sie veröffentlich: „Hoffnung hat viele Gesichter – Begegnungen von Tibet bis Sizilien“ – begleitend zu der von ihr produzierten sechsteiligen Reportage-Reihe „Bericht: Sabine Christiansen“.

Die in Preetz in Schleswig-Holstein als Tochter eines Kaufmanns geborene Journalistin arbeitete nach dem Abitur sieben Jahre als Flugbegleiterin, bis sie sich beim „Norddeutschen Rundfunk“ erfolgreich um ein Volontariat bemühte und danach drei Jahre das „Hamburg-Journal“ moderierte.

Der Einstieg in die „Tagesthemen“ war schließlich der Höhepunkt einer rasanten Karriere. Nach zehn Jahren als „Grand Dame der ARD“ fasste Christiansen den Entschluss, die „Tagesthemen“ endgültig zu verlassen und ein eigenes Format zu gestalten. Als „Sabine Christiansen“ ging es am 4. Januar 1998 an den Start. Die sonntägliche Talksendung, angelegt zwischen Information und Unterhaltung, durfte sich mit durchschnittlich mehr als vier Millionen Zuschauern bald zu den erfolgreichsten Formaten im deutschen Fernsehen zählen. Bill Gates und Bill Clinton kamen als Gäste, in- und ausländische Politiker wie George W. Bush nutzten das Gespräch, um mediale Aufmerksamkeit zu erreichen.

Sabine Christiansen war nach Jahren auf dem Bildschirm längst zum Star avanciert. Die Boulevardmedien interessierten sich aber nicht nur für ihr soziales Engagement – als Unicef-Botschafterin setzte sich Christiansen während der Flutkatastrophe zum Jahreswechsel 2004/05 in Südostasien für Hilfsprogramme zugunsten von Kindern ein, die durch das Seebeben Familie und Heimat verloren hatten –, sondern auch für ihr Privatleben. Besonders die Trennung von ihrem zweiten Mann, Theo Baltz, sorgte für Schlagzeilen, weil der langjährige Produzent ihrer Talk-Runde sie mit einer TV-Kollegin betrogen hatte.

Rückzug ins Private

Im Juni 2006 gab Sabine Christiansen schließlich bekannt, dass sie ihre Polit-Talkshow aufgeben und aus „privaten Gründen“ nach Paris ziehen werde. Dort heiratete sie den Textilfabrikanten Norbert Medus. Inzwischen entwickelt sie Unternehmensstrategien, gestaltet Veranstaltungen und bittet an Bord des Luxusliners „Europa 2“ Prominente aus Politik und Wirtschaft zum Gespräch.



Neben Paris ist Mallorca ihre Wahlheimat geworden. „Mein Leben spielt sich viel in hektischen Großstädten ab“, sagt sie. „Aber wenn ich wieder auf der Insel bin, kann ich entspannen. Die langen Spaziergänge mit meinem Hund bringen Ruhe in mein Leben.“