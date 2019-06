Das längste Fußballspiel der Welt dauerte unglaubliche sieben Tage und wurde im Saarland gespielt: In Winterbach bei St. Wendel standen Spieler aus zwei Vereinen eine Woche auf dem Platz.

Saarländischer Weltrekord: Eine Woche Dauerfußball

(dpa/lrs) - Es ist das längste Fußballspiel der Welt: Mit einem Match über sieben Tage am Stück haben Kicker im saarländischen Winterbach (St. Wendel) einen neuen Weltrekord im Dauerfußballspielen aufgestellt. „Es ist eine unglaubliche Leistung, die die Jungs da hingelegt haben“, sagte Organisator Thomas Handle am Mittwoch. Nach exakt 168 Stunden wurde die Partie am Mittwoch um 19 Uhr abgepfiffen - und eine große Party begann. „Die Stimmung könnte nicht besser sein“, sagte Handle.

Insgesamt standen 36 Hobbykicker auf dem Platz - in Schichten. Der alte Weltrekord stand bei 108 Stunden und fiel bereits am Montag... ... aber wir wollten ordentlich Stunden draufpacken, damit niemand auf die Idee kommt, uns den Rekord wieder abzunehmen", so die Initiatoren.

Den bisherigen Weltrekord von 108 Stunden aus dem Jahr 2016, der im britischen Worthing aufgestellt wurde, haben die Freizeitkicker in Winterbach bereits am Montag geknackt. „Wir wollten aber noch enorm Stunden drauf packen, damit keiner auf die Idee kommt, uns den Titel jemals wieder streitig zu machen“, sagte er. Die neuen Weltrekordler von Winterbach müssen aber noch offiziell für das Guinness-Buch der Rekorde anerkannt werden. „Wir sind da sehr zuversichtlich.“ Mehr als 3600 Tore seien gefallen. Die Partie sei 1802:1802 ausgegangen - Remis.

36 Spieler in Schichten

Auf dem Platz standen insgesamt 36 Fußballspieler von zwei Vereinen - im Schichtbetrieb: die Sportfreunde Winterbach und der „Thank God it's Friday - Event Club“ aus dem rheinland-pfälzischen Wallhalben. Es sei vor allem die Hitze gewesen, die den Spielern zwischenzeitlich zugesetzt habe, berichtete Handle. „Wir haben hier einen Kunstrasen, der sich enorm aufheizt.“ Aber der Wille zum Durchhalten sei stärker gewesen.

168 Stunden Fußball - das entspreche der Dauer von 112 „normalen“ Fußballspielen, sagte Handle. „Vorher hat uns kein Mensch geglaubt, dass wir das schaffen.“ Umso größer sei die Freude. Lange Pause machen können die Winterbacher Kicker aber nicht: In zehn Tagen steige das Dorfturnier - auch über eine ganze Woche. „Aber immerhin wird da nicht am Stück gespielt“, sagte Handle.