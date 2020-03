Moderatorin und Schauspielerin Ruth Moschner spricht im Interview über den großen Erfolg des ungewöhnlichen TV-Formats „The Masked Singer“ und ihre Vorbereitung für das Rateteam.

Ruth Moschner: „Wirklich jeder möchte dabei sein“

Interview: Martin Weber

Die Gesangsshow „The Masked Singer“ begeisterte im vergangenen Jahr die Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen. Das Finale, aus dem Popstar Max Mutzke als Sieger hervorging, lockte mehr als 4,3 Millionen Menschen vor die TV-Geräte. Die Show gilt damit als die erfolgreichste Eigenproduktion, die der deutsche Privatsender ProSieben jemals produziert hat. Nun geht das Format in die nächste Runde: Vom 10. März an strahlt ProSieben dienstags insgesamt sechs Folgen der Show aus, bei der zehn Stars und Sternchen in aufwendigen Ganzkörperkostümen um den Sieg kämpfen. Als Teil des Rateteams ist auch Ruth Moschner wieder mit von der Partie, die bereits im vergangenen Jahr häufig einen guten Riecher bewies.



Ruth Moschner, wie erklären Sie sich den großen Erfolg der ersten Staffel von „The Masked Singer“?

Die Kombination aus toller Musik, Show und Rätselraten macht einfach Spaß. Dazu kommen hochkarätige Promis, die die Show nicht zu Promozwecken nutzen müssen, sondern einfach ihre Liebe zur Unterhaltung fernab vom Schubladendenken ausleben dürfen. Aber hinter all dem stecken einfach ein sehr, sehr gut durchdachtes Konstrukt und ein Topteam, welches Geheimnisse besser wahren kann als CIA und MI6 zusammen.

Die guten Einschaltquoten der ersten Ausgabe machen die Sendung für Prominente attraktiv, oder?



Nach dem Erfolg der ersten Staffel habe ich das Gefühl: Wirklich jeder möchte dabei sein.

Und was muss im Vergleich zu Staffel eins noch verbessert werden? Viele Zuschauer haben moniert, dass der Starfaktor bei einigen doch nicht so hoch war …

Alle Beteiligten haben bewiesen, dass sie – frei vom Image – ihre Strahlkraft auf der Bühne rüberbringen können. Aber wir Deutschen lieben es einfach, uns zu beschweren. Das gehört zur Unterhaltung dazu. Wer nicht polarisiert, ist doch auch langweilig. Daher ist die Kritik durchaus als Kompliment zu verstehen. Sehen wir es doch mal so: „The Masked Singer“ ist wie Chips: Man meckert drüber, aber keiner kann widerstehen, man will immer mehr und zack – ist die Tüte leer.

Haben Sie als Jurorin wirklich überhaupt keine Ahnung, wer unter den Kostümen steckt?

Ich habe keinen blassen Schimmer. Selbst wenn man mir Insidertipps anbieten würde, ich möchte sie nicht wissen. Es macht doch einfach zu viel Spaß, zu rätseln.

Wie viele Personen aus dem Produktionsteam wissen Bescheid?

Letzte Staffel waren es acht. Ich gehe mal davon aus, dass es diesmal nicht mehr sein werden. Schließlich ist jeder zusätzlich Eingeweihte eine Gefahr, dann doch aus Versehen eines der Geheimnisse auszuplaudern.

Wie funktioniert das genau mit der Geheimhaltung – dürfen Sie backstage nur mit verbundenen Augen rumlaufen?

Fast, ja. Mir hat sich nicht nur einmal ein Bodyguard in den Weg gestellt, als ich die falsche Abzweigung erwischt habe. Es muss tatsächlich jeder einen Ausweis tragen, je nach Kennzeichnung hat man Zugang zu seinen Bereichen.

Bekommen Sie vom Sender vorab eine Namensliste, die die Auswahl zumindest eingrenzt?

Nein. Wir bekommen gar keine Namen. Im Grunde können wir nur die Stars der letzten Staffel und uns selbst ausklammern.

Welcher Promi hat Sie beim letzten Mal am meisten überzeugt, wer hat am besten zu seiner Figur gepasst?

Bülent Ceylan hat einmal mehr bewiesen, dass er zu den größten Entertainern des Landes gehört und einen sensationellen Musikgeschmack hat. Susi Kentikian hat als Sportlerin nicht nur Mut gezeigt, live zu singen, sie hat ihr Monsterchen-Kostüm am besten mit Leben gefüllt. Heinz Hoenig war auch eine Überraschung und jemand, den ich nicht in so einem Format erwartet hätte. Er ist mehrfach preisgekrönter Schauspieler, und es hat mich sehr gefreut, dass er der Show so viel Vertrauensvorschuss gegeben hat.

Wie kommt es, dass die Promis so gut singen können?

Ich weiß nur, dass die Promis alle Gesangscoaches haben. Denn sie haben ja drei Herausforderungen: live zu singen, in einem schweren Kostüm mit Bewegungs- und Sichteinschränkung aufzutreten und nicht so leicht an der Stimme erkannt zu werden. Letzteres ist ja gerade für Profisänger wie Max Mutzke und Gil Ofarim eine Herausforderung gewesen.

Sie haben in der ersten Staffel häufig richtig gelegen. Wie gehen Sie beim Raten vor und was haben Sie in der ersten Staffel gelernt?

Was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie akribisch die Fans recherchiert haben. Auch meine Kollegen haben mich sehr bei der Raterei unterstützt und mich immer wieder mit Ideen versorgt. Es ist eine Mischung aus über 20 Jahren Show-Moderation, persönlichem Interesse an den Menschen und dem Achten auf jedes noch so kleine Detail. Außerdem stalke ich natürlich die Verdächtigen via Instagram. Dennoch ist es jedes Mal ein Nervenkitzel, auf wen man sich vor der Demaskierung festgelegt hat.

In was für ein Kostüm würden Sie denn selber am liebsten schlüpfen, wären Sie eine Kandidatin?

Unbedingt was Plüschiges mit viel Farbe, vielleicht ein singender Kaugummiautomat oder ein Flughörnchen mit Glitzer. Ich würde allerdings am Live-Gesang scheitern. Dazu fehlt mir einfach das Talent.