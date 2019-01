Die Renovierung des niederländischen Palasts kostete die Bürger stolze 63 Millionen Euro. Nun ist die königliche Familie wieder im Palast "Huis ten Bosch" eingezogen.

Rückkehr nach Den Haag

von Helmut Hetzel (Den Haag)

Endlich weht der orangefarbene Wimpel von König Willem-Alexander wieder regelmäßig über dem Palast „Huis ten Bosch“ in Den Haag. Nach einer vierjährigen gründlichen Renovierung ist König Willem-Alexander der Niederlande mit seiner Gattin Máxima und seinen drei Töchtern, den Prinzessinnen Amalia, Alexia und Ariane, wieder in den Haager Palast eingezogen, von dem aus zuletzt seine Mutter, Ex-Königin Beatrix, 33 Jahre lang ihre Amtsgeschäfte führte. Die Renovierung des königlichen Palastes in Den Haag, der mitten im Stadtpark ,,Haagse Bos‘‘ liegt, kostete sage und schreibe 63 Millionen Euro, fast doppelt so viel wie die im Bauplan und Kostenvoranschlag in Höhe von 35 Millionen vorgesehenen Kosten. Diese wurden aus der Staatskasse, sprich aus Steuergeldern, finanziert.



Über den frisch renovierten Dächern des Palasts "Huis ten Bosch" weht die niederländische Fahne. Foto: AFP

Der Schulweg verkürzt sich

Nun residiert die fünfköpfige königliche Familie in „Huis ten Bosch“, das Mitte des 17. Jahrhunderts gebaut wurde, wieder standesgemäß. Denn der königliche Palast ist nun mit der Technik und der Technologie des 21. Jahrhunderts ausgestattet. Die Dächer sind alle wieder dicht. Die Sicherheitsvorkehrungen sind aufwendig, hochsensibel und geheim. Willem-Alexander, Máxima und die drei Prinzessinnen können im Palast also beruhigt schlafen. Dennoch vermissen sie bereits Villa Eikenhorst im Haager Prominentenvorort Wassenaar, wo sie bisher auf dem der königlichen Familie gehörenden Landgut ,,de Horsten‘‘ lebten. Etwas Heimweh nach Villa Eikenhorst habe er schon, ließ Willem-Alexander durchblicken, als er mit seiner Familie in den neuen Wohnsitz einzog. Freuen aber dürften sich die Prinzessinnen. Denn sie gehen in Den Haag zur Schule. Ihr Schulweg verkürzt sich durch den Umzug um sechs Kilometer.



Mit dem Einzug in „Huis ten Bosch“ können König Willem-Alexander und seine Familie nun drei Schlösser als Amts- und Wohnsitz nutzen. „Huis ten Bosch“, wo sie permanent wohnen, Palast Noordeinde im Herzen von Den Haag, der als der Arbeitspalast des Königs gilt, sowie das Stadtschloss im Herzen von Amsterdam, wo König Willem und Königin Máxima jedes Jahr ihre traditionellen Neujahrsempfänge geben und oft auch ihre Geburtstage feiern. Die drei Paläste sind allerdings kein Privateigentum der königlichen Familie.

Als Sommerresidenz gedacht

Palast „Huis ten Bosch“ in Den Haag hat eine lange und bewegte Geschichte. Der Grundstein des Stadtschlosses wurde am 2. September 1645 von Königin Elisabeth von Böhmen gelegt, der Nichte des damaligen Statthalters der Niederlande, Frederik Hendrik. Dieser wollte das mitten im Wald und trotzdem mitten in Den Haag liegende Schloss zusammen mit seiner Frau Amalia von Solms als Sommerresidenz nutzen. Die Niederlande waren damals noch eine Republik, die von Statthaltern des heutigen Königshauses Oranien-Nassau regiert wurde.

Von Bomben verschont

Einen historischen Höhepunkt erlebt Palast „Huis ten Bosch“ zwischen 1899 und 1907. Die damalige Königin Wilhelmina stellte ihren Wohnsitz für die Haager Friedenskonferenzen zu Verfügung. Sie fanden in „Huis ten Bosch“ sowie im Kurhaus Hotel im nahegelegenen Badeort Scheveningen statt. Die Haager Friedenskonferenzen führten zur Gründung des Völkerbundes und in dessen Weiterentwicklung schließlich zur Gründung der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg.

Als die Niederlande von 1940 bis 1945 von Nazi-Deutschland besetzt waren, wollten die Nazis „Huis ten Bosch“ abreißen, weil sie das Gelände im Haager Stadtwald für die Lancierung ihrer V-2-Raketen in Richtung England nutzen wollten. Die Niederlande konnten den Abriss aber verhindern. Auch den Bombenhagel der Briten auf Den Haag, die mit ihren Angriffen die V-2-Stellungen der Nazis vernichten wollten, überlebte „Huis ten Bosch“ wie durch ein Wunder.

Ein Jahr nach ihrem Amtsantritt, 1981, zog die damalige Königin Beatrix mit ihrem Gatten Prinz Claus und ihren drei Söhnen Willem-Alexander, Friso und Constantijn ins „Huis ten Bosch“. Beatrix regierte von dort aus bis zu ihrer Abdankung am 30. April 2013, wohnte aber noch bis zum 4. Februar 2014 in ihrer Haager Residenz. Nach ihrem Auszug begannen die umfangreichen Renovierungsarbeiten.

Im Palast „Huis ten Bosch“ will König Willem-Alexander künftig wieder Staatsgäste empfangen. Sie werden sich in der prunkvollen Umgebung und zwischen all den Schätzen, die sich hinter den historischen Gemäuern verbergen, darunter die aus dem 17. Jahrhundert stammenden Gemälde im berühmten ,,Oranjezaals,‘‘ sicher wohl fühlen. Die königliche Familie ist wieder zu Hause.