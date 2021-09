Am Samstag haben sich die Prinzessin und der amerikanische Unternehmer Ralph Worthington V das Ja-Wort gegeben.

Royale Trauung

Prinzessin Marie-Astrid von Liechtenstein hat geheiratet

Am Samstag haben sich die Prinzessin und der amerikanische Unternehmer Ralph Worthington V das Ja-Wort gegeben.

(LW) - Schon wieder ein Schaulaufen royaler Gäste bei der nächsten royalen Hochzeit: Am Samstag hat Prinzessin Marie-Astrid von Liechtenstein (34) im italienischen Capalbia den Unternehmer Ralph Worthington V (36) geheiratet.

Marie Astrid von Liechtenstein wurde am 26. Juni 1987 in Brüssel als Tochter von Prinzessin Margaretha von Luxemburg und Prinz Nikolaus von Liechtenstein geboren. Sie lebt in London, wo sie Literatur und Sprachen studierte und nun als Eventmanagerin arbeitet.

Erbgroßherzog Guillaume und seine Frau Stéphanie waren auch unter den geladenen Gästen. Foto: Luxpress

Ralph Worthington dagegen ist vor allem unternehmerisch tätig. Er gründete unter anderem das „Station“-Restaurant in New York, war Mitgründer einer Beratungsagentur, die die Regierung von Abu Dhabi bei Infrastrukturprojekten unterstützte, und leitete zeitweise eine Kunstgalerie in Dubai. Worthington ist einer der Nachfahren des „Metropolitan Oil“-Gründers William G. Morrissey.



Das Paar zeigte sich bereits gemeinsam in Luxemburg - anlässlich der Beerdigung von Prinzessin Marie-Astrids Großvater, Großherzog Jean. Die standesamtliche Hochzeit der beiden fand im privaten Kreis schon im Frühjahr 2021 statt.

Die kirchliche Hochzeit war auch ein perfekter Rahmen für eine Familienfeier: Die Verwandtschaft aus Luxemburg durfte natürlich nicht fehlen, darunter Erbgroßherzog Guillaume und seine Frau Stéphanie.



