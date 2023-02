Bei ihrer ersten offiziellen Auslandsreise punktet die Thronfolgerin der Niederlande nicht nur mit Charme, sondern auch mit ihren Outfits.

Maxima und Amalia der Niederlande

Royale Looks mit Karibikflair

Bei ihrer ersten offiziellen Auslandsreise punktet die Thronfolgerin der Niederlande nicht nur mit Charme, sondern auch mit ihren Outfits.

(nr/dpa) - Es ist die erste Auslandsreise für Kronprinzessin Amalia: Vom 27. Januar bis zum 9. Februar tourt die 19-Jährige mit ihren Eltern, König Willem-Alexander und Königin Maxima, durch die Karibik.

Während ihres Besuchs der sechs Inseln Bonaire, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Sint-Eustatius und Saba, die zum karibischen Teil des niederländischen Königreichs gehören, stehen über 60 Termine auf der Agenda. Entsprechend groß ist die Reisegarderobe der royalen Damen - auch wenn das Mutter-Tochter-Gespann aus praktischen Gründen natürlich nicht jedes Mal die Kleidung wechselt. Hier ein modischer Rückblick auf die erste Woche in Bildern:

5 Aruba, 30. Januar: Anlässlich der offiziellen Willkommenszeremonie auf Aruba war die Garderobe etwas formeller. Königin Maxima bezauberte in einem figurbetonten kirschroten Kleid mit einem für sie typischen Cape-Detail an der Schulter (von Natan Couture, einem der Lieblingsdesigner der Königin). Prinzessin Amalia setzte auf einen leichten Leinenanzug im Streifenlook von Max Mara. Foto: Getty Images

Aruba, 30. Januar: Anlässlich der offiziellen Willkommenszeremonie auf Aruba war die Garderobe etwas formeller. Königin Maxima bezauberte in einem figurbetonten kirschroten Kleid mit einem für sie typischen Cape-Detail an der Schulter (von Natan Couture, einem der Lieblingsdesigner der Königin). Prinzessin Amalia setzte auf einen leichten Leinenanzug im Streifenlook von Max Mara. Foto: Getty Images Aruba, 30. Januar: Zu einem späteren Zeitpunkt wechselte die Königin das enge Minikleid gegen ein luftigeres Krepp-Modell in strahlendem Orange (ebenfalls von Natan Couture). Foto: WireImage Curaçao, 2.Februar: Im feuerroten Partnerlook sorgt das Mutter-Tochtergespann bei ihrer Ankunft auf Curaçao für Aufsehen. Foto: WireImage Aruba, 31.Januar: Der Besuch der königlichen Aloe-Vera-Plantage von Aruba scheint Prinzessin Amalia zum Griff nach frischem Grün inspiriert zu haben (die farbenfrohe Tasche stammt von Sarah Beydoun, die Ohrringe von Zara). Foto: WireImage Aruba, 31.Januar: Beim Besuch eines Straßenfestes mit Karnevaltänzern stürzten sich die royalen Damen im Blümchenkleid (von Johanna Ortiz) und im fröhlichem Zickzack-Poncho (von Missoni) ins Getümmel. Foto: WireImage

Los ging die Reise für Mutter und Tochter einige Tage zuvor in abgestimmten Kombinationen in Blau-Weiß. Während Königin Maxima auf einen Hosenanzug setzte (von Max Mara und Massimo Dutti), präsentierte sich Prinzessin Amalia im luftigen Sommerkleid (von Diane von Furstenberg) mit Blazer:

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

In der Bucht von Sorobon glänzte Maxima im lachsfarbenen Blumenkleid mit schicker Knopfleiste (von Zimmermann) und einem farblich abgestimmten Turban, während Amalia ein zartes Chiffonkleid mit filigranem Blumenmuster (von Maison Natan) trug. Die High Heels waren zu diesem Zeitpunkt bereits bequemeren Loafern und Sneakern (Amalia trug ein Modell der nachhaltigen Marke Veja) gewichen:



Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Beim Besuch im Nationalpark Arikok war Safari-Look angesagt. Königin Maxima zog im funktional wirkenden grünen Overall mit breitem Ledergürtel die Blicke auf sich. Prinzessin Amalia kombinierte ihrerseits ein luftiges Leinenhemd in frischem Gelb zur weißen Hose (beides von Zara, dazu Schuhe von Aubry und eine Sonnenbrille von Prada).



Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Für zarte Töne zwischen saftigem Grün sorgte Königin Maxima beim Besuch des Gewächshauses auf einer Gemüsefarm:

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Urlaubsfeeling vor ernstem Hintergrund

Die Reise in den früheren Kolonien steht vor allem im Zeichen der Sklaverei-Geschichte. Die Oranjes besuchen während ihres Aufenthalts alte Sklavenhütten und sprechen mit Nachkommen von versklavten Menschen, wie das Königshaus offiziell mitteilte. So besichtigen sie unter anderem auf Curaçao die frühere Zuckerplantage, wo 1795 ein Sklavenaufstand äußert grausam niedergeschlagen wurde.

In diesem Jahr erinnern die Niederlande an das Ende der Sklaverei in ihren Kolonien vor 150 Jahren. Ministerpräsident Mark Rutte hatte sich erst im Dezember im Namen des Landes für dieses Verbrechen entschuldigt. Diese Botschaft hatte auch der König in seiner Weihnachtsansprache bekräftigt.

