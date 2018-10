Am Freitag schließt erneut ein Enkelkind der Queen in Winsdor den Bund fürs Leben: Die britische Prinzessin Eugenie heiratet ihren Freund Jack Brooksbank.

Royale Hochzeit: Prinzessin Eugenie sagt "Ja"

(dpa) - Die britische Prinzessin Eugenie (28) heiratet am Freitag ihren langjährigen Freund Jack Brooksbank (32). Das Fest dürfte Erinnerungen an eine andere Hochzeit in diesem Jahr wecken: die von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) am 19. Mai. Genau wie ihr Cousin hat sich Eugenie die St.-Georges-Kapelle von Schloss Windsor für ihre Trauung ausgewählt. Die Zeremonie beginnt um 11 Uhr unserer Zeit.

17 Königliche Fans stimmen sich am Freitagmorgen auf die Hochzeit ein. Foto: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

Königliche Fans stimmen sich am Freitagmorgen auf die Hochzeit ein. Foto: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa Auch ihn hat am Freitagmorgen das Hochzeitsfieber gepackt. Foto: AFP Schaulustige warten gespannt auf dem Gelände von Schloss Windsor auf das Brautpaar. Foto: AFP Die Ex-Freundin von Prinz Harry, Chelsy Davy (l.) und andere weibliche Gäste müssen bei ihrer Ankunft wegen des starken Windes ihre Hüte festhalten. Foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa Unter den Gästen sind viele Prominente: Hier Schauspielerin Liv Tyler (r.) bei ihrer Ankunft. Foto: AFP Model Naomi Campbell trägt schwarz und grau zur Hochzeit. Foto: AFP Sänger Robbie Williams erscheint in Begleitung seiner Frau Ayda Field (r.). Foto: AFP Auch Sänger James Blunt wird von seiner Frau Sofia Wellesley begleitet. Foto: AFP Schauspielerin Demi Moore muss bei der Ankunft ihren Hut wegen des starken Windes festhalten. Foto: AFP Model Cara Delevingne trägt Hosenanzug und Hut zur Hochzeit. Foto: AFP Herzogin Sarah Ferguson erscheint ganz in grün zur Hochzeit ihrer Tochter Eugenie. Foto: AFP Prinzessin Charlotte, die Tochter von Prinz William und Herzogin Kate darf am Freitag Brautjungfer sein. Foto: AFP Herzogin Meghan trägt dieses Mal royales Blau. Am 19. Mai kam sie ganz in weiß, um Prinz Harry in der St.-Georges-Kapelle von Schloss Windsor das Ja-Wort zu geben. Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa Die 92-jährige Königin Elizabeth II. wird nach der Trauung für das Paar und seine Gäste einen Empfang auf Schloss Windsor geben. Foto: AFP Auch Prinz Charles ist an der St.-Georges-Kapelle von Schloss Windsor angekommen. Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa Die Braut trägt zu ihrer Hochzeit ein Kleid mit langen Ärmeln und ein Diadem. Foto: AFP Gemeinsam mit ihrem Vater Prinz Andrew schreitet Prinzessin Eugenie zum Altar. Foto: AFP

Prinzessin Eugenie ist die Tochter von Prinz Andrew (58), dem zweitältesten Sohn der Queen und seiner Ex-Frau Fergie. Sie ist die Neunte in der britischen Thronfolge.



16 Die Hochzeitsgäste nehmen in der St.-Georges-Kapelle von Schloss Windsor Platz. Foto: Danny Lawson/PA Wire/dpa

Die Hochzeitsgäste nehmen in der St.-Georges-Kapelle von Schloss Windsor Platz. Foto: Danny Lawson/PA Wire/dpa Prinzessin Beatrice (l.) und ihre Mutter Sarah Ferguson betreten die Kapelle. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa Prinz William und Herzogin Kate bei ihrer Ankunft in der Kapelle. AFP Prinz William (l.) und Prinz Harry wohnen gemeinsam mit ihren Ehefrauen der Hochzeitszeremonie von Cousine Eugenie bei. Foto: AFP Prinz Andrew und seine Tochter auf dem Weg zum Altar, wo bereits der zukünftige Ehemann Jack Brooksbank wartet. AFP Prinz Andrew führt die Braut zum Altar. Foto: AFP Bischof David Conner traut das glückliche Paar. Foto: Danny Lawson/PA Wire/dpa Prinz William (l-r) und seine Frau Herzogin Kate sitzen neben Prinz Harry und seiner Frau Herzogin Meghan Owen Humphreys/PA Wire/dpa rinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank verlassen nach ihrer Hochzeit die St. George's Chapel in Schloss Windsor. Andrew Matthews/PA Wire/dpa Queen Elizabeth II. (Hintere Reihe l-r), Prinz Philip, Prinz Charles, Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinzessin Anne sowie Sarah Ferguson (Vordere Reihe l-r), Prinzessin Beatrice, Peter Phillips, Autumn Phillips. Mike Tindall, Zara Tindall, Lady Louise Mountbatten-Windsor und Kronprinz Pavlos von Griechenland nehmen an der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank an der St.-Georges-Kapelle von Schloss Windsor teil. Owen Humphreys/PA Wire/dpa AFP AFP AFP AFP AFP Prinzessin Eugenie lächelt, als ihr Jack Brooksbank in der St.-Georges-Kapelle von Schloss Windsor den Ehering an den Finger steckt Danny Lawson/PA Wire/dpa