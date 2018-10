25 Jahre Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen - das muss gefeiert werden: Das ZDF läutet am 7. Oktober die neue Pilcher-Saison ein, bei der auch zwei Luxemburger eine Rolle spielen.

Rosen züchten und Tee trinken

von Cornelia Wystrichowski



Im Herbst 1993 flimmerte die erste Pilcher-Romanadaption über den Bildschirm: „Stürmische Begegnung“, so der bedeutungsschwangere Name. Inzwischen sind 140 Filme gefolgt, triviale Romanzen, in denen ältere Ladys Rosen züchten, Tee getrunken wird und am Ende immer die Liebe siegt. Zum Jubiläum gibt es natürlich ein neues Melodram: „Wo dein Herz wohnt“, zu sehen am 7. Oktober um 20.15 Uhr im ZDF.



Herz und auch Schmerz

Die romantische Story bietet alles, was man von einem Pilcher-Film erwartet. Eine junge Schottin erbt kurz vor ihrer Hochzeit ein Cottage und steht bald zwischen zwei Männern, außerdem muss sie das Geheimnis um den Tod ihrer Mutter aufklären. Das Ganze spielt getreu dem Pilcher-Dreiklang aus Herz, Schmerz und Postkartenidyll im pittoresk inszenierten Cornwall: Die Liebenden kabbeln sich malerisch an sturmumtosten Steilklippen oder inmitten einer Schafherde und die Männer tragen typisch britische Tweed-Sakkos. Zu den No-Gos in den Pilcher-Adaptionen zählen übrigens Rauchen, Drogen, Schimpfwörter und Nacktszenen – in den mehr als 12 000 Filmminuten soll bislang nur zweimal kurz eine Brust entblößt worden sein.

Die Fans der Filme stören sich nicht an den abgegriffenen England-Klischees, Inszenierungen nach der Holzhammer-Methode oder gar an der Meinung der Kritiker, für die der Begriff „Pilcherisierung“ das Synonym für die Verflachung und Verkitschung des Fernsehens ist. „Lesen soll wie Urlaub sein“, sagte Rosamunde Pilcher schon vor Jahren, und in den Verfilmungen ihrer schriftstellerischen Ergüsse kann der Zuschauer für 90 Minuten dem leidigen Alltag entfliehen. Wenn die Legende stimmt, hat sich sogar die frühere britische Regierungschefin Margaret Thatcher nach harten Arbeitstagen beim Pilcher-Lesen entspannt, getreu dem Motto der Autorin: „Die Realität holt einen früh genug wieder ein.“

Das ZDF lässt die populären Heile-Welt-Filme an idyllischen Schauplätzen in Schottland und England drehen. In der Grafschaft Cornwall hat sich die Zahl deutschsprachiger Touristen seit Beginn der Reihe vervielfacht. Auf Internetseiten machen sich bekennende Fans der Schnulzen die Mühe, akribisch sämtliche Drehorte aufzulisten, und viele Pilcher-Touristen pilgern auf den Spuren der unzähligen Schauspieler durch England, die nichts Ehrenrühriges in ihrem Auftritt sahen. Sogar Berühmtheiten wie Peter Ustinov, Vanessa Redgrave und Maximilian Schell waren schon dabei.



Die 94-jährige Bestsellerautorin schreibt zwar schon seit Jahren nicht mehr, doch das bedeutet nicht, dass der Duft von Rosen und Tee aus dem Fernsehprogramm verschwindet: Die 1924 in Cornwall geborene Tochter eines Marineoffiziers hat mit 15 Jahren begonnen. Viele Ausgeburten ihrer Fantasie harren also noch der Veröffentlichung. Angeblich hat die Schriftstellerin ihre Storyideen säuberlich in einem Notizbuch aufgeschrieben, das angeblich in einem Banksafe schlummert.

Highlight für Luxemburger

„Wo dein Herz wohnt“ ist der erste von insgesamt fünf neuen Pilcher-Filmen, die in den kommenden Monaten gezeigt werden. Die luxemburgischen Zuschauer dürfen sich übrigens auf eine der Schmonzetten besonders freuen: In „Die Braut meines Bruders“ übernimmt Tommy Schlesser eine Hauptrolle. Regisseur ist ebenfalls ein Luxemburger: Marco Serafini. Die Dreharbeiten fanden im Juli in England statt. Die Ausstrahlung des Films ist für Ende des Jahres vorgesehen.