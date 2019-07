Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo kann nun erleichtert sein. Am Montag wurden in Clark County (USA) die Vorwürfe gegen ihn fallen gelassen.

Panorama 3 Min.

Ronaldo entlastet - Anklage wegen Vergewaltigung fallen gelassen

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo kann nun erleichtert sein. Am Montag wurden in Clark County (USA) die Vorwürfe gegen ihn fallen gelassen.

(dpa/rc) - Während Cristiano Ronaldo am Montag mit seinem Team von Juventus Turin in China auf Werbetour ist, fällt für ihn weit weg in Clark County (USA) eine viel wichtigere Entscheidung: Die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den 34-jährigen Fußball-Star werden nicht weiter verfolgt. Für Ronaldo ist es ein Sieg auf allen Ebenen. In Portugal ist man erleichtert.

@LasVegasDA Declines to Prosecute 10-year-old Sexual Assault Allegation Against Cristiano Ronaldo. @ClarkCountyNV pic.twitter.com/XXdc8D9Plk — Clark County DA (@LasVegasDA) July 22, 2019

Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Nevada will keine Anklage erheben. „Basierend auf einer Überprüfung der gegebenen Informationen (...) können die Anschuldigungen gegen Cristiano Ronaldo bezüglich eines sexuellen Übergriffs nicht zweifelsfrei bewiesen werden“, teilte das Büro des Bezirksstaatsanwalts in Las Vegas am Montag mit.

Fußballer stritt die Vorwürfe ab

Es war vor knapp einem Jahr, als der Fall die Fußballwelt in Atem hielt. Ronaldo war da gerade erst für eine Rekordsumme von Real Madrid zu Italiens Rekordmeister nach Turin gewechselt. Die Amerikanerin Kathryn Mayorga hatte dem fünfmaligen Weltfußballer vorgeworfen, sie 2009 in Las Vegas vergewaltigt zu haben. Nach ihrer Darstellung lernte der damals 24 Jahre alte Fußballer sie in einem Nachtclub kennen. Er lud sie demnach in seine Hotel-Suite ein und vergewaltigte sie, hieß es in der Klageschrift. Danach habe er sich entschuldigt und erklärt, er sei „normalerweise ein Gentleman“. Ronaldos Anwalt hingegen nannte den Sex „einvernehmlich“.

Amerikanerin wirft Cristiano Ronaldo Vergewaltigung vor Eine Frau aus Las Vegas erhebt schwere Vorwürfe gegen Cristiano Ronaldo. Der portugiesische Fußballprofi soll sie 2009 in einem Hotel vergewaltigt haben, so die heute 34-Jährige.

Was besonders für Zündstoff sorgte: Mayorga hatte die angebliche Vergewaltigung bereits direkt im Anschluss am 13. Juni 2009 bei der Polizei angezeigt, damals aber weder den Namen Ronaldos noch den Ort des Geschehens benannt. So hätten auch nicht richtig Beweise aufgenommen werden können, erklärte die Staatsanwaltschaft. Videomaterial, das die beiden vor und nach der angeblichen Vergewaltigung zeigte, seien „verloren gegangen“. Im Jahr 2010 hätten sich die Anwälte beider dann außergerichtlich geeinigt. Mayorga sprach von einer Art „Schweigegeld“.

Am 8. Juli 2019 ging dann ein Antrag auf Strafverfolgung des zehn Jahre alten Falles bei der Staatsanwaltschaft in den USA ein. Mayorga hatte sich demnach im August 2018 an die Polizei in Las Vegas gewandt und namentlich Ronaldo der Tat beschuldigt. Die Akte wurde wieder geöffnet.

„Vergewaltigung ist ein abscheuliches Verbrechen, das sich gegen alles richtet, was ich bin und woran ich glaube“, erklärte der Fußballer letztes Jahr. „Mein reines Gewissen wird es mir erlauben, die Ergebnisse aller möglichen Untersuchungen in Ruhe abzuwarten.“

Ronaldo sah einen Medienzirkus auf seine Kosten. Sein Club Juventus stand hinter ihm, in Italien war auch die öffentliche Meinung auf seiner Seite. Am Dienstag wurde die Entlastung Ronaldos meist nur nachrichtlich vermerkt, als hätte man eh nie daran gezweifelt.



Erleichterung bei den Portugiesen

In Ronaldos portugiesischer Heimat war die Erleichterung groß. Schließlich hatte der Stürmer unmittelbar nach Bekanntwerden der Anklage auf mehrere Länderspiele der „Seleção“ verzichtet - und 2020 will man mit dem dann 35-Jährigen den EM-Titel verteidigen. „Gott sei Dank!“, schrieb Leserin Fátima im Kommentarteil der Zeitung „Jornal da Madeira“, während andere „Endlich ist alles aufgeklärt!“ und „ich hatte es erwartet, bin aber sehr erleichtert!“ posteten.

Cristiano Ronaldo spielt wieder für Portugal Fußballer Cristiano Ronaldo steht erstmals seit der WM in Russland wieder im Kader der portugiesischen Nationalmannschaft. Somit könnte er auch nach Luxemburg kommen.

In Portugal hatten ohnehin praktisch alle - Medien, Fans, Verband, Trainer und Berufskollegen - dem Volksidol geglaubt und beigestanden. „Ich kenne Cristiano sehr gut und glaube voll und ganz, dass das, was er sagt, wahr ist“, hatte zum Beispiel Nationaltrainer Fernando Santos gesagt. Verbandschef Fernando Gomes hob den „guten Charakter“ des Profis hervor.

Ronaldo hingegen reagierte nicht auf die Entlastung. Auf seinen sozialen Netzwerken zeigte er sich wie gewohnt mit Waschbrettbauch, in Unterhose oder in Siegerpose auf dem Spielfeld.

Foto: dpa

Vor kurzem hieß es noch, Juventus fahre nicht wie gewohnt in die USA zur traditionellen Sommertour - aus Angst vor einer Festnahme von Ronaldo. Stattdessen spielt Juve beim International Champions Cup in Singapur, China und Schweden.

In Nanjing geht es am Mittwoch gegen Inter Mailand. Für Ronaldo steht nun der wichtigste Teil der kommenden Saison an: Juventus soll mit ihm endlich die Champions League gewinnen. Denn für Juve war der achte Meistertitel in Folge in der letzten Saison nur ein Trostpflaster, nachdem das Team um die Deutschen Sami Khedira und Emre Can in der Champions League im Viertelfinale rausgeflogen war. Vielleicht hat Ronaldo nun wirklich den Kopf frei, um den Traum von der Königsklasse wahr zu machen.