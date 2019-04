Paris gilt als Mekka der E-Scooter – die Stadtverwaltung will den Wildwuchs der „Trottinettes“ nun eindämmen.

Rollendes Chaos unterm Eiffelturm

Paris gilt als Mekka der E-Scooter – die Stadtverwaltung will den Wildwuchs der „Trottinettes“ nun eindämmen.

von Christine Longin (Paris)

Sie kurven zwischen Fußgängern, schneiden Radlern den Weg ab und rollen wagemutig auf der Busspur – E-Tretroller gehören seit dem vergangenen Jahr zum Stadtbild von Paris. Mehr noch: Die Seine-Metropole gilt als Hauptstadt der „Trottinettes“. Das Stadtzentrum bietet sich für E-Tretroller geradezu an, denn die Nutzer der neuen fahrbaren Untersätze haben alle Freiheiten – sehr zum Leidwesen der Fußgänger und anderer Verkehrsteilnehmer. „Das ist der Wilde Westen“, gibt der stellvertretende Pariser Bürgermeister Emmanuel Grégoire in der Zeitung „Le Monde“ zu.

Neun verschiedene Unternehmen bieten die „Trottinettes“, die an jeder Ecke per Smartphone verfügbar sind, inzwischen zum Sharing an. Nicht nur Touristen, sondern auch Pariser setzen auf die Mini-Fahrzeuge, die ihnen die überfüllte Metro ersparen. Laut einer Umfrage haben elf Prozent der Pariser die rollenden Untersätze mit Elektromotor bereits getestet. Jeder vierte Hauptstadtbewohner kann sich zudem vorstellen, eines der Gefährte zu nutzen.

Allerdings haben die Kick-Scooter, die einen Euro Ausleihgebühr und 15 Cent pro Minute kosten, auch einen großen Nachteil: Die Fahrer und alle, denen sie mit einem Tempo von 25 Stundenkilometern begegnen, sind völlig ungeschützt. Fünf Tote und 284 Verletzte wurden im vergangenen Jahr gezählt – ein Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dazu kommt, dass viele Roller nach der Spritztour verlassen mitten auf dem Gehweg liegen oder verbeult in einem Fahrradständer hängen. Denn Regeln zum Abstellen gibt es nicht.

Ärzte fordern Helmpflicht

Die Stadtverwaltung von Paris will nun Ordnung in das rollende Chaos bringen. So sollen spezielle Parkplätze geschaffen werden, auf denen die Leih-Scooter abgestellt werden müssen. Außerdem verhandeln Vertreter der sozialistischen Bürgermeisterin Anne Hidalgo mit dem größten Anbieter Lime über eine Charta, die Leitlinien für die Nutzung festlegen soll.

Auch in die Straßenverkehrsordnung sollen die neuen Fortbewegungsmittel aufgenommen werden. Ein Verbot, mit dem E-Roller auf dem Gehweg zu fahren, kündigte Verkehrsministerin Elisabeth Borne bereits an. Ärzte fordern außerdem eine Helmpflicht.

Trotz der Probleme sind die E-Roller bisher eine Erfolgsgeschichte. Zwei Millionen Fahrten und 315 000 Nutzer zählte alleine Lime innerhalb von sechs Monaten in Paris. Insgesamt sollen rund 15 000 E-Tretroller auf Pariser Straßen unterwegs sein – Tendenz sinkend: Die Stadt Paris will künftig von den Firmen bis zu 65 Euro pro Gerät verlangen.

Situation in Luxemburg E-Tretroller – und auch Segways – gelten in Luxemburg als Cycles électriques und sind Fahrrädern gleichgestellt. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 25 Kilometer pro Stunde begrenzt. Die Gefährte müssen über eine ausreichende Beleuchtung und adäquate Bremsen verfügen und dürfen auf Fahrradwegen und Straßen genutzt werden. Wer auf dem Bürgersteig unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld in Höhe von 74 Euro. Eine Helm- oder Registrierungspflicht besteht nicht. m.r./mij