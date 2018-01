von Martin Weber

Er begeisterte in leichten Serien genauso wie in schweren Tragödien und drückte zahlreichen Filmen seinen Stempel auf. Doch jetzt hat Robert Atzorn keine Lust mehr aufs Fernsehen, der 72-Jährige verabschiedet sich für immer vom Bildschirm. Atzorn zieht sich mit aller Konsequenz ins Privatleben zurück und will sich fortan nur noch seiner Familie und seinen Enkelkindern widmen – er werde keine Dreharbeiten, keine Interviews und keine Auftritte in Talkshows mehr absolvieren, sagt die Agentin des Schauspielers.

Am heutigen Montag ist Robert Atzorn in der ZDF-Krimireihe „Nord Nord Mord“, die er seit 2011 prägt, zum letzten Mal in seiner Rolle als kantiger Kommissar Clüver zu sehen: Mit den Worten „Passen Sie gut auf sich auf“ verabschiedet sich der Ermittler aus Sylt von seinem Kollegen Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk), nachdem die beiden den rätselhaften Tod eines Villenbesitzers geklärt haben. Atzorns Nachfolger bei „Nord Nord Mord“ wird der Schauspieler Peter Heinrich Brix.

Keine Starallüren

„Es gibt auch noch etwas anderes im Leben“, kommentiert Atzorn seinen TV-Abschied. Starrummel und Allüren waren dem uneitlen, etwas schnoddrigen Darsteller noch nie wichtig. Er lebt zurückgezogen in Prien am Chiemsee und freut sich, dass er in der Wahlheimat trotz seiner Prominenz unbehelligt bleibt und ganz normal im Drogeriemarkt um die Ecke einkaufen kann.

Robert Atzorn kam am 2. Februar 1945 im pommerschen Bad Polzin im heutigen Polen zur Welt und wuchs in Oldenburg und Hamburg auf. Als Jugendlicher wollte er einmal Schlagzeuger werden, begann dann ein Grafikstudium, gab jedoch 1967 seiner Liebe zum Theater nach und ging an die Münchener Schauspielschule. Ohne die Ausbildung zu beenden, nahm er Theaterengagements unter anderem in Zürich und München an. Seine Bühnenkarriere sei aber „eine recht mittelmäßige“ gewesen, erzählte Atzorn einmal unverblümt.

Doch dann begann ein neues Kapitel für den Schauspieler. Er lernte die Tänzerin Angelika Hartung kennen, mit er seit 1976 in zweiter Ehe verheiratet ist, entdeckte seine spirituelle Ader und startete im Fernsehen durch. Nach einem Kinointermezzo in „Aus dem Leben der Marionetten“ von Regielegende Ingmar Bergman wurde Atzorn zum Serienstar. Er war der flotte Pastor in „Oh Gott, Herr Pfarrer“, der kumpelige Pädagoge in „Unser Lehrer Doktor Specht“, der knorrige Seemann in „Der Kapitän“. Kurzum: ein Frauenschwarm und festgelegt auf leichte Unterhaltung.

Keine Stagnation gewünscht

Früher oder später gab er aber jede noch so populäre Serienrolle auf, weil sie ihm zu eintönig wurde – so auch den Part als Hamburger „Tatort“-Kommissar Jan Casstorff, von dem er sich 2008 nach sieben Jahren verabschiedete. „Ich bin ja Sternzeichen Wassermann, die darf man nicht an die Leine legen. Wenn ich das leiseste Gefühl von Stagnation habe, wechsle ich sofort“, sagt er.

Als Ritterschlag empfand er 2002 seine Rolle in Dieter Wedels Familiensaga „Die Affäre Semmeling“, im Zweiteiler „Alles muss raus“ spielte er den Chef einer insolventen Drogeriemarktkette, für seine Rolle als umstrittener Polizeipräsident Daschner im TV-Drama „Der Fall Jakob von Metzler“ erhielt er 2013 den Grimme-Preis. In Zukunft möchte es der Vater von Schauspieler Jens Atzorn ruhiger angehen lassen und sich um seine Familie kümmern. Er wolle künftig an seiner Work-Life-Balance arbeiten, sagt Kommissar Clüver bei seinem Abschied in „Nord Nord Mord“ – ein Satz, der auch für Robert Atzorn gelten kann.