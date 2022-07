An heißen Tagen fühlt es sich manchmal an, als gäbe es kein Entkommen vor der Hitze. Ein paar Gegenmaßnahmen gibt es aber doch.

Cool bleiben mit Regierungstipps

Richtig kühlen gegen Hitze

Wenn es draußen heiß ist, sind wir froh, uns drinnen abkühlen zu können. Die Wohnung aber kühl zu halten, ist bei hohen Temperaturen manchmal keine leichte Aufgabe. Einige simple Maßnahmen kann aber jedermann schnell treffen.

Dazu gehört zum Beispiel, Elektrogeräte so weit es geht auszuschalten und nicht zu nutzen. Denn ein Teil der elektrischen Energie, mit denen die Geräte betrieben werden, wird immer unerwünscht in andere Energieformen überführt – und zwar vor allem in ungewollte Wärme.

Kälte gibt es nur mit Aufwand

Das betrifft auch Kühl- und Gefrierschrank. Die sollte man zwar nicht abschalten, aber auch nicht unnötig oft oder lange öffnen. Die Kälte im Inneren wird durch eine Wärmeumverteilung erreicht. Dabei geht ein Teil der Energie dem System als Wärme verloren. Nach dem Öffnen ist das Innere etwas wärmer. Es bedarf also eines größeren Aufwands und damit auch mehr Energie, um wieder auf die gewünschte Kühltemperatur zu kommen.

Extreme Hitze und Trockenheit in der kommenden Woche Nach einem meist angenehmen Wochenende wird es ab Montag wieder sehr heiß, dabei kann sogar die 35-Grad-Marke überschritten werden.

Auch bei Ventilatoren geht ein Teil der Energie als unerwünschte Abwärme verloren, die anschließend den Raum aufheizt. Wer also den Ventilator benutzt, sollte die Abwärme nach draußen ableiten oder einen Kübel mit Eiswasser vor den Ventilator stellen. Auch ein in der Nähe aufgehängtes nasses Tuch hat eine ähnliche Wirkung. Das Wasser verdunstet und entzieht der Umgebungsluft dabei Wärme. Dadurch steigt allerdings die Luftfeuchtigkeit, sodass Lüften besonders notwendig ist.

Tipps von der Regierung

Lüften hilft aber nicht immer. Gerade wenn Sie tagsüber nicht in der Wohnung sind, lüften Sie morgens und abends, wahlweise auch über Nacht. Dann kühlt die Luft im Normalfall ab. Das ist einer der vielen Ratschläge der Regierung in einem Handout zum richtigen Verhalten bei heißem Wetter.

Sollten Sie sich allerdings in der Wohnung befinden, achten Sie auf ausreichende Sauerstoffversorgung. Lüften sorgt schließlich für einen Luftaustausch und damit dafür, dass Sie nicht in einer stickigen, von Kohlenstoffdioxid angereicherten Wohnung sitzen. Vermeiden Sie es in jedem Fall, an der Südseite der Wohnung zu lüften.

Neben elektrischen Geräten und falschem Lüften heizt auch Sonneneinstrahlung die Wohnung auf: Was im Gewächshaus erwünscht ist, führt in der eigenen Wohnung zu Schweißausbrüchen. Deshalb rät die Regierung in dem zweiseitigen Dokument dazu, sonnenbeschienene Fenster mit Vorhängen und Jalousien abzudecken: Die halten die Sonnenstrahlen aus der Wohnung, sodass sich die Luft im Raum nicht erwärmt.

Ein unterschätzter Faktor für das Raumklima sind Decken, Kissen und insbesondere Teppiche. Sie nehmen Wärme kurzzeitig auf, speichern sie aber nicht dauerhaft, sondern geben sie nach und nach diffus wieder ab. Damit sorgen sie dafür, dass einmal in die Wohnung gelangte Hitze dort auch abends noch spürbar ist. Teppiche wirken außerdem wie eine Wärmedämmung, durch die hindurch der Boden keine Wärme aufnehmen kann. Solche Textilien sollten im Sommer also nach Möglichkeit an anderer Stelle aufbewahrt werden, bis sie an kühleren Tagen wieder nützlich werden.





