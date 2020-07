Restaurierung der Orgel - ein Jahrhundertprojekt in der Kathedrale

Es ist ein Vorhaben mit dutzenden Helfern, das sich über zwei Jahre erstreckt: In der Luxemburger Kathedrale wird die Hauptorgel restauriert. Erster Schritt: Der Abbau der Pfeifen.

Es sind aufregende Tage für Paul Breisch. Seit 12 Jahren ist er Domorganist der Luxemburger Kathedrale – und in all den Jahren hat er den stetigen Niedergang der Hauptorgel mit ansehen müssen. Das Material verschliss zusehends, der Ruß der vielen Kerzen und der Zahn der Zeit nagten daran. Immer wieder waren kleinere oder größere Instandsetzungsarbeiten fällig. „Seit ich hier bin, sind wir eigentlich immer nur am flicken“, blickt der 46-Jährige zurück. Doch das hat nun ein Ende.

Anfang Juli haben Facharbeiter ein großes Gerüst in der Kathedrale errichtet ...