Restaurant Paul Bocuse verliert dritten Michelin-Stern

Das Mekka für Feinschmecker nahe Lyon muss sich künftig mit zwei Michelin-Sternen zufrieden geben.

(AFP/jt) - Der Küchen-Großmeister wird sich wohl im Grab umdrehen: Das berühmte Restaurant von Paul Bocuse nahe Lyon verliert seinen dritten Michelin-Stern, wie die Nachrichtenagentur AFP am Freitag meldet. Zuerst hatten "Le Point" und die Website Atabula darüber berichtet.

Die Entscheidung gleicht einer historischen Zäsur in der Gourmetwelt: Die Auberge du Pont de Collonges hatte sich den dritten Michelin-Stern erstmals vor 55 Jahren erkocht und seitdem jedes Jahr verteidigt. Der Eigentümer der kulinarischen Institution, der französische Starkoch Paul Bocuse, war im Januar 2018 im Alter von 91 Jahren gestorben.

Restaurant derzeit geschlossen

Dass das Edelwirtshaus an der Saône jetzt nur noch mit zwei Sternen dekoriert ist, erfüllt "die gesamte Familie des Bocuse d'Or mit Trauer", wie ein Sprecher der Groupe GL, dem Organisator der Kochweltmeisterschaft Bocuse d'Or, erklärte. Paul Bocuse, der Erfinder der "Nouvelle Cuisine", hatte den Wettbewerb 1987 ins Leben gerufen.

Die Mitarbeiter des "Auberge du Pont de Collonges" reagierten bestürzt auf das Urteil der Inspektoren.



Depuis Collonges et du fond du cœur, nous continuerons à faire vivre le Feu Sacré avec audace, enthousiasme, excellence et une forme certaine de liberté. https://t.co/bRhZvgyoJI pic.twitter.com/nAGXqMWW9m — Paul Bocuse - Le Restaurant Gastronomique (@PaulBocuse) January 17, 2020

Bereits vor dem Tod von Paul Bocuse hatten einige Kritiker bemängelt, dass in seinem Restaurant nicht mehr auf allerhöchstem Niveau gekocht werde. Momentan ist das Lokal wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Am 24. Januar soll die Wiedereröffnung erfolgen – auch mit einer überarbeiteten Menükarte.

2020 soll die neue Bocuse-Küche "voll zur Geltung" kommen, wie das Team des Restaurants am Freitag in einem Communiqué betonte. Paul Bocuse sei ein "Visionär, ein freier Mensch und eine Naturgewalt" gewesen. Man werde sein "Heiliges Feuer" mit "Kühnheit, Begeisterung, Exzellenz und einer gewissen Form von Freiheit am Leben erhalten".

Vergangenen Oktober hatte sich das Lokal mit "La Tradition en Mouvement" ein neues Motto gegeben. Für eine Berücksichtigung im neuen Guide-Michelin war es da offenbar schon zu spät. Der neue Restaurantführer erscheint am 27. Januar.

