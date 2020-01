Renée Zellweger: „Gebetet habe ich auch ein bisschen“

Golden-Globe-Preisträgerin Renée Zellweger spricht im Interview über die Dreharbeiten zu „Judy“ und ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit.

Im Film „Judy“, der vom 15. Januar an auch auf den Luxemburger Leinwänden zu sehen ist, spielt Renée Zellweger die legendäre Schauspielerin und Sängerin Judy Garland etwa ein halbes Jahr vor ihrem Tod – abgestürzt, verzweifelt, pleite. Ihre zwei jüngeren Kinder muss sie beim Ex unterbringen. Mit Auftritten in London hofft sie 1969 das Ruder noch einmal herumzureißen. Renée Zellweger (50) gelang mit dieser Rolle ein furioses Comeback nach ihrer mehrjährigen Hollywood-Auszeit.



Renée Zellweger, wie viel Größenwahn war dabei, als Sie zusagten, die Ikone Judy Garland zu spielen und auch noch zu singen? ...