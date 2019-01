Die weitaus meiste Post kam wieder aus Deutschland (20.577 Briefe). Aus dem Ausland stammten die meisten Briefe aus Taiwan (1469), Frankreich (546) und Russland (357).

Rekord: Nikolauspostamt beantwortet 24.146 Kinderbriefe

(dpa/lrs) - Das Nikolauspostamt im saarländischen St. Nikolaus hat rund um Weihnachten 2018 so viele Briefe wie noch nie bearbeitet. Die 35 ehrenamtlichen Mitarbeiter antworteten auf 24.146 Schreiben von Kindern aus insgesamt 42 Ländern, wie der Festausschuss St. Nikolaus am Mittwoch mitteilte. Dies seien 1563 Briefe mehr als im Vorjahr. Die weitaus meiste Post kam wieder aus Deutschland (20 577 Briefe). Aus dem Ausland stammten die meisten Briefe aus Taiwan (1469), Frankreich (546) und Russland (357). 2018 erreichte den Nikolaus erstmals Post auch aus Myanmar in Südostasien.

Seit Jahren schreiben Kinder aus aller Welt „An den Nikolaus“ in dem kleinen Ort. Nach Angaben der Deutschen Post ist es das älteste Nikolauspostamt in Deutschland. Das nahe der französischen Grenze gelegene St. Nikolaus ist laut Organisatoren der einzige Ort in Deutschland mit diesem Namen. Das Postamt ist in einer alten Schule untergebracht und öffnet jedes Jahr vom 5. bis 24. Dezember.