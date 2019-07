Reise zum Mond: Vor 50 Jahren startete die Apollo 11

Vor genau 50 Jahren startete die erste bemannte Rakete in Richtung Mond. Pünktlich zum Jubiläum wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine partielle Mondfinsternis über Luxemburg zu sehen sein.

Am 16. Juli 1969, um genau 14.32 Uhr mitteleuropäische Zeit, startete am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida die erste bemannte Mondmission.

50 Jahre nach dem Start der Apollo 11 haben sich die ehemaligen Astronauten Buzz Aldrin und Michael Collins, die neben Neil Armstrong die erste Mondreise der Menschheit antraten, wieder der Startrampe 39A in Cape Canaveral, Florida, zusammengefunden, um das feierliche Jubiläum zu begehen ...