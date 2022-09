Der berühmte Abenteurer und seine Frau Diane aus Esch/Alzette sprechen über ihr neues Buch, Erfolg, den Tod und Greta Thunberg.

Bergsteigerlegende im Interview

Reinhold Messner: „Schulschwänzen nützt dem Klima nicht"

Der berühmte Abenteurer und seine Frau Diane aus Esch/Alzette sprechen über ihr neues Buch, Erfolg, den Tod und Greta Thunberg.

Interview: Philipp Hedemann

Zusammen mit seiner 35 Jahre jüngeren Frau Diane (DM) hat Bergsteigerlegende Reinhold Messner (RM) ein Buch über den Sinn des Lebens und den Verzicht geschrieben. Im Interview mit sprechen die Messners unter anderem über toxische Menschen, die ihnen ihr Liebesglück nicht gönnen, die Verantwortung, die Reinhold Messner für den Tod seines jüngeren Bruders trägt, das Alter, den Tod, Schmerzen, Ehrgeiz, Gott, den Rummel auf dem Mount Everest, einen drohenden Atomkrieg und warum sie sauer auf Klimaaktivistin Greta Thunberg sind.

Reinhold Messner, Ihr neues Buch, das Sie mit Ihrer Frau geschrieben haben, trägt den Titel „Sinnbilder“, es erscheint am 28. September. Darin schreiben Sie, dass es wichtig ist, allem, was man tut, einen Sinn zu geben. Welchen Sinn hat das Extrembergsteigen?

RM: Weil das Extrembergsteigen so gefährlich und nutzlos ist, muss man ihm einen Sinn geben, sonst ist es nicht machbar.

Reicht das als Sinngebung, um sein Leben zu riskieren?

RM: Nein. Die Sinnfrage war – teilweise ist sie es noch immer – in unserer Kultur eine religiöse Frage. Denn bis vor rund 200 Jahren hat die Kirche postuliert, dass der Sinn von oben kommt. Während meiner Volksschulzeit war der Sinn des Lebens, in den Himmel zu kommen. Und dann kam da so ein junger Bursche daher und fragte: „In welchen Himmel?“ Das war damals eine Revolte in einem Südtiroler Bauerntal!

Es gibt einfach Menschen, die toxisch sind, die negativ sind, die absichtlich verletzen, um sich selbst aufzuwerten. Diane Messner

Es gibt aber auch andere Möglichkeiten als das Bergsteigen, um gegen Bevormundung zu protestieren …

RM: Natürlich. Die Sinnstiftung ist eine ganz individuelle Angelegenheit. Es liegt an mir, welchem Tun ich Sinn einhauche. Die Kirche sagt: Gott hat uns die Seele eingehaucht. Ich habe mir durchs Klettern selber Sinn eingehaucht, eine Protesthaltung gegen jede Bevormundung.

Diane Messner aus Esch/Alzette ist seit Mai 2021 mit Reinhold Messner verheiratet. Foto: Christophe Olinger

Diane Messner, Sie haben Ihren heutigen Mann vor vier Jahren zufällig in einem seiner Museen kennengelernt. Wie haben Sie sich in einen 35 Jahre älteren Mann verliebt?

DM: So wie sich jeder andere Mensch auch verliebt.

Der Altersunterschied ist zumindest ungewöhnlich …

DM: Das ist Interpretationssache.

Welche Rolle spielt der Altersunterschied in Ihrer Beziehung?

DM: Wir merken ihn nicht wirklich. Optisch natürlich schon, aber vom Wesen her nicht.

Frau Messner, Sie schreiben „Unachtsamkeit und Gutgläubigkeit ließen es immer wieder zu, dass sich toxische Menschen in unser Leben und Zusammenleben mischten. Wir gaben ihnen zu viel Raum.“ Wer muss sich damit angesprochen fühlen?

DM: Einige Menschen aus unserem unmittelbaren Umfeld und unserer Familie. Es gibt einfach Menschen, die toxisch sind, die negativ sind, die absichtlich verletzen, um sich selbst aufzuwerten. Sie leiden aus unterschiedlichsten Gründen – Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden oder Unzufriedenheit – und sie möchten, dass man mitleidet. Sie hätten nichts dagegen gehabt, wenn unsere Beziehung gescheitert wäre. Diesen Menschen haben wir peu à peu Grenzen gesetzt.

Ihr Sohn Simon hat einmal gesagt, dass Sie als Vater „streng“ und „abwesend“ waren und dass es nicht leicht war, der Sohn einer Legende zu sein. Macht Sie das traurig?

RM: Was er gesagt hat, stimmt so nicht. Ich bin anfangs mit ihm klettern gegangen, auch wenn ich natürlich auch viel unterwegs war. Vielleicht hat Simon das gesagt, weil er auch gerne eine Karriere, wie ich sie als Politiker und Vortragender gewagt habe, gehabt hätte.

Sie waren immer Grenzgänger. Jetzt sind Sie 78 Jahre alt und erholen sich von einer Herzoperation. Welche Grenzgänge können Sie noch unternehmen?

RM: Ich stelle mich dem Altern – ein schwieriger Prozess, wie für alle anderen Menschen auch.

Zu Beginn Ihrer Karriere haben Sie viele extrem gefährliche Klettertouren mit Ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder Günther unternommen. Hielten Günther und Sie sich für unsterblich?

RM: Wir waren wie der junge Siegfried aus der Sage. Günther und ich sind die schwierigsten Routen geklettert. Kameraden, die gleich gut waren, sind umgekommen. Einer nach dem anderen. Nicht die Hälfte, aber einige. So entstand das Gefühl: Klettern ist gefährlich, man kann umkommen dabei. Aber uns trifft es nicht. Wir sind so clever, so geschickt und so vorsichtig, dass wir immer durchkommen. Und dann war mein Bruder von einer Sekunde auf die nächste tot.

Ohne mich wäre mein Bruder nicht am Nanga Parbat gestorben. Reinhold Messner

Wie kam es 1970 zur größten Tragödie Ihres Lebens?

RM: Günther und ich hatten zusammen den Nanga Parbat bestiegen. Beim Abstieg über eine extrem schwierige Route ging es Günther nicht gut. Ich bin öfters ziemlich weit vorausgegangen, um zwischen den Gletscherspalten eine Route für den Abstieg zu finden. Um dem Bruder doppelte und dreifache Wege zu ersparen. Von überall kamen Eislawinen herunter. Als ich zurückkam und den Bruder nicht mehr fand, wurde mir klar, dass er von einem Eisfall verschüttet worden war.

Haben Sie unter dem Eis nach ihm gesucht?

RM: Der Eisfall war ungefähr so groß wie der Inhalt eines Hauses. Die einzelnen Eisblöcke waren so groß wie Tische. Ich hatte keine Chance, sie zu bewegen. Ich wusste, da kommt niemand lebend raus. Doch ich habe auch halluziniert. Ich wurde von der Stimme meines Bruders genarrt. Ich bildete mir ein, er riefe nach mir.

Die anderen Expeditionsteilnehmer haben Ihnen damals vorgeworfen, für Günthers Tod verantwortlich zu sein. Sie beschuldigten Sie, dass Sie nicht nur den Gipfel erreichen wollten, sondern getrieben von alpinistischem Ehrgeiz über eine andere Route absteigen wollten.

RM: Zwei Wochen nach der Heimreise hat Herrligkoffer, der Expeditionsleiter, veröffentlicht, dass Günther an der Merklscharte, unterhalb des Gipfels, gestorben sei, seine Leiche da oben läge. Aber ich wusste, mein Bruder ist mit mir durch die ganze Wand abgestiegen. Doch Herrligkoffer hat mir das Wort verboten. Als meine Eltern und meine Brüder Herrligkoffers Aussagen hörten, gab es natürlich familiäre Spannungen, weil ich ihnen gesagt hatte, Günther sei am Wandfuß gestorben.

30 und 35 Jahre nach Günthers Tod wurden sterbliche Überreste Ihres Bruders gefunden, die Ihre Version klar stützten. War das für Sie eine große Erleichterung?

RM: Da ich immer wusste, dass meine Version stimmt, war der Fund für mich nicht notwendig für den Beweis.

Fühlen Sie sich für den Tod Ihres Bruders verantwortlich?

RM: Selbstverständlich! Ohne mich wäre mein Bruder nicht am Nanga Parbat gestorben. Er war ursprünglich gar nicht für die Expedition vorgesehen. Als zwei Kameraden ausfielen, hat mich der Expeditionsleiter gefragt, ob ich Ersatz wüsste. Da habe ich meinen Bruder genannt. Günther hat sich sehr gefreut.

Wieso fühlen Sie sich schuldig?

RM: Ich mache mir keine Selbstvorwürfe, aber ich übernehme die Verantwortung für den Tod meines Bruders. Ich war vom letzten Höhenlager zunächst alleine Richtung Gipfel aufgebrochen. Mein Bruder ist mir aus freien Stücken nachgestiegen. Aber ich war der ältere Bruder. Der ältere Bruder passt auf den kleinen Bruder auf. Das ist eine instinktive Angelegenheit.

Nicht nur Ihr Bruder, auch andere Kameraden und Freunde sind am Berg gestorben. Ist die Besteigung von Bergen es wert, dass Menschen dabei ums Leben kommen?

RM: Vor allem, wenn man Kinder, Partner oder Eltern hat, ist es ethisch und moralisch gesehen eigentlich nicht vertretbar, was wir getan haben. Es gibt kaum ein egoistischeres Tun als das große Bergsteigen, wenn man sich bewusst ist, dass man dabei sterben und jemand zurücklassen könnte, der dann leidet. Aber wir haben es getan und dazu stehe ich.

Verheerende Waldbrände, Dürren, eine immer rasantere Gletscherschmelze in den Alpen: Nicht erst seit dem letzten Hitze-Sommer spüren wir die Auswirkungen der Klimaerwärmung. Rächt die Natur sich für das, was wir ihr angetan haben?

RM: Nein! Die Natur rächt sich nicht. Die Natur ist nur da, sie ist absichtslos. Wir haben Absichten, Fehler können also nur wir machen. Natürlich, die globale Erwärmung ist ein Problem, das darauf zurückzuführen ist, dass der Mensch mit der Aufklärung und der Industrialisierung die Spielräume erhielt, ganz anders zu produzieren und zu gestalten als früher. Er hat die Möglichkeit erhalten, fossile Brennstoffe zu nutzen und ist so innerhalb der letzten 200 Jahre reich geworden.

Also müssen wir uns nichts vorwerfen?

RM: Doch! Natürlich hätten wir früher anfangen sollen, zu korrigieren. Der Club of Rome hat schon früh vorausgesagt: Es wird eng, also schwierig! Aber es gab immer noch billige Energie: Die Bänder liefen, die industrielle Revolution funktionierte, und so ist der heutige Wohlstand entstanden. Und jetzt kommen junge Leute, die in diesem großartigen Wohlstand groß geworden sind, der erst durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen ermöglicht wurde, und sagen, die Generation vor ihnen war eine verbrecherische! Aber diese paar Generationen haben es doch überhaupt erst ermöglicht, dass die jungen Damen und Herren, die jetzt freitags die Schule schwänzen, protestieren können! Ansonsten müssten sie irgendwo auf dem Acker stehen und Kartoffeln ausgraben!

Ich lasse mir von dieser Generation nicht nachsagen, dass wir die Erde mutwillig zerstört haben. Reinhold Messner

Richtet sich Ihre Wut gegen Greta Thunberg?

RM: Nein, ich meine nicht Greta. Ich meine diese jungen Leute in Summe. Es ist nicht überlegt, was sie machen. Sie sollen die aktuellen Probleme durchaus ansprechen, aber sie sollen bedenken, aus welcher Position heraus sie es tun. Ich lasse mir von dieser Generation nicht nachsagen, dass wir die Erde mutwillig zerstört haben. Es ist so nicht wahr! Die jungen Leute sollten sich auf die Hinterfüße stellen, lernen, Technologien entwickeln und Wissenschaft betreiben, um im letzten Moment noch die notwendigen Korrekturen zu schaffen. Aber Schule zu schwänzen, nützt nachhaltig nicht. Zur Wahrheit gehört auch: Die Probleme sind nur lösbar, wenn wir bereit sind, Verzicht zu üben.

Es gibt viele junge Leute, die zum Verzicht bereit sind. Sie essen kein Fleisch, sie fliegen nicht. Wollen Sie jungen Menschen die Bereitschaft zum Verzicht absprechen?

RM: Ich habe mit einigen jungen Leuten gesprochen. Wenn man ihnen sagt: „Schaut´s, ihr könnt das und das nur machen, weil ihr in diese Welt, in diesen Reichtum hineingeboren worden seid“, stehen sie auf, weinen und gehen. Sie sind nicht bereit, ernsthaft darüber zu reden.

Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken: Bereuen Sie etwas?

RM: Es würde nichts bringen, wenn ich etwas bereute. Ich übernehme die Verantwortung für das, was ich getan habe. Aber ich lebe von dem, was ich als Idee, als Vision oder als Projekt ins Morgen projiziere und nicht von dem, was ich gestern gemacht habe.

Reinhold und Diane Messner: „Sinnbilder“ ab 28. September, S. Fischer-Verlag, 192 Seiten, ISBN: 978-3103971699, 22€. Foto: Verlag

Zu den Personen Reinhold Messner wurde 1944 in Brixen in Südtirol geboren und ist der berühmteste Alpinist der Welt. Er und Peter Habeler erreichten 1978 als erste Menschen ohne Flaschensauerstoff den 8.848 Meter hohen Mount Everest, den höchsten Berg der Erde. Messner wuchs mit acht Geschwistern auf. Sein jüngerer Bruder Günther starb 1970 beim Abstieg vom 8.125 Meter hohen Nanga Parbat, den die Brüder zuvor gemeinsam bestiegen hatten. Messner hat vier erwachsene Kinder. Am 28. Mai 2021 heiratete er seine dritte Ehefrau Diane Schumacher. Diane Messner (geborene Schumacher) wurde 1980 in Esch /Alzette in Luxemburg geboren. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Telekommunikations- und IT-Kauffrau. Zusammen mit ihrem Mann lebt sie auf Schloss Juval im Südtiroler Vinschgau und leitet das Unternehmen „Messner Mountain Heritage“. Aus einer ersten Ehe hat Diane Messner einen 15 Jahre alten Sohn.





