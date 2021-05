Die Bergsteiger-Ikone und seine 41-jährige Lebensgefährtin sind seit 2019 liiert - und seit dem Wochenende nun auch verheiratet.

Reinhold Messner heiratet Luxemburgerin Diane Schumacher

Die Bergsteiger-Ikone und seine 41-jährige Lebensgefährtin sind seit 2019 liiert - und seit dem Wochenende nun auch verheiratet.

(dpa) - Extrem-Bergsteiger Reinhold Messner (76) hat zum dritten Mal geheiratet. Der Italiener und seine Lebensgefährtin Diane Schumacher (41), eine in München wohnhafte Luxemburgerin, gaben sich demnach am Freitag im Ratssaal der Gemeinde Kastelbell-Tschars in Südtirol das Ja-Wort.

Der Südtiroler bestätigte am Samstag einen entsprechenden Bericht der „Neuen Südtiroler Tageszeitung“. „Uns darf man gratulieren“, sagte Messner der Deutschen Presse-Agentur.

"Die Angst ist wie ein Zaun" Reinhold Messner ist der bekannteste Alpinist der vergangenen Jahrzehnte. Der 73-jährige Südtiroler zieht Menschen sehr leicht in seinen Bann und polarisiert auch mit seinen Meinungen und Aussagen.

Laut Bericht fand die Hochzeit in der Vinschgau-Gemeinde unter Ausschluss der Öffentlichkeit im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Liebe zu den Bergen

Die Nachricht von der Hochzeit kam nicht überraschend - Anfang Mai hatten Südtiroler Medien das Aufgebot veröffentlicht. Laut Nachrichtenportal stol.it sind der Südtiroler und die Luxemburgerin seit 2019 liiert.

Einer ihrer ersten gemeinsamen Auftritte sei der alljährliche Messner-Filmabend am 1. August 2019 gewesen, an dem auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel teilgenommen habe. Was die beiden unter anderem verbinde, sei die Liebe zu den Bergen.

